MoldATSA refuză să dezvăluie salariul și activitatea Anastasiei Taburceanu.

Întreprinderea de stat MoldATSA a refuzat să ofere informații privind activitatea și salariul Anastasiei Taburceanu, invocând faptul că datele solicitate au caracter personal și sunt protejate de Constituție.

Solicitarea a fost formulată de jurnalițtii postului de televiziune N4 în baza Legii privind accesul la informațiile de interes public şi viza detalii despre prezența la locul de muncă a Anastasiei Taburceanu, data angajării, numărul zilelor în care aceasta s-a aflat fizic la serviciu sau a lucrat de la distanță, precum și informații despre deplasările de serviciu, concediile anuale și cele medicale, relatează mlive.md cu referire la noi.md.

Totodată, au fost cerute informații despre salariul lunar, plățile suplimentare, sporurile, primele și indemnizațiile de care a beneficiat angajata MoldATSA, inclusiv sumele alocate pentru deplasări și destinațiile călătoriilor externe.

„Noi am întrebat care a fost prezența la locul de muncă a doamnei Taburceanu, data angajării, numărul total al zilelor lucrătoare în care aceasta s-a aflat fizic la locul de muncă sau la distanță. Am cerut informații despre remunerare și am calificat aceste informații drept informații de interes public”, au menționat jurnaliștii.

În răspunsul transmis, MoldATSA a precizat doar că Anastasia Taburceanu a activat în funcția de purtător de cuvânt principal în perioada 2 iunie 2025 – 23 iunie 2026.

În privința celorlalte întrebări, instituția a refuzat să ofere detalii, motivând că divulgarea acestora ar încălca prevederile privind protecția datelor cu caracter personal. Scandalul de la întreprinderea de stat MoldATSA a izbucnit după ce presa de investigație a relatat că directorul Dumitru Vangheli ar fi obținut funcția în baza unui CV care conținea informații false. Totodată, investigațiile au scos la iveală salarii de zeci de mii de lei acordate unor angajați ai întreprinderii, printre care și Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu.