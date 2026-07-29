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29 Iulie 2026, 17:35
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Modelele de evaluare a bunurilor imobiliare vor fi precizate și ajustate

Agenția Geodeziei, Cartografiei și Cadastrului va corecta modelele de evaluare a proprietăților imobiliare în scopuri fiscale

Modelele de evaluare a bunurilor imobiliare vor fi precizate și ajustate.
Modelele de evaluare a bunurilor imobiliare vor fi precizate și ajustate.

Oficiul Cadastral a identificat erori tehnice legate de complexitatea și particularitățile datelor utilizate în procesul de reevaluare, informează logos-press.md.

Potrivit agenției, decizia a fost luată în urma consultărilor publice privind rezultatele reevaluării obiectelor imobiliare. Scopul modificărilor pregătite este de a corecta anumite elemente ale modelelor de evaluare pentru aplicarea lor uniformă și corectă, ținând cont de realitățile actuale ale pieței imobiliare. Astfel, se va crește acuratețea determinării valorii obiectelor.

Agenția invită specialiștii și toți cetățenii interesați să înainteze propuneri și observații până la 6 august 2026, pentru a fi incluse în proiectele de actualizare a celor șase ordine privind modelele de evaluare în vigoare.

Acestea vizează aprobarea modelelor de evaluare a apartamentelor din blocurile cu mai multe etaje din toate localitățile, precum și din orașele și satele componente ale municipiilor Chișinău și Bălți, terenurilor de grădinărit și agricole, garajelor și locurilor de parcare din cadrul blocurilor de locuințe cu mai multe etaje.

Propunerile și observațiile trebuie transmise Nadejdei Josanu, șefa Direcției evaluarea patrimoniului, responsabilă de elaborarea proiectelor. Se poate apela numărul de telefon 022 88 12 63 sau se pot trimite pe adresa de email: nadejda.josanu@agcc.gov.md.

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