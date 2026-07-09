theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
9 Iulie 2026, 18:36
4 828
Copiază linkul
Link copiat

Ministrul Sănătății, în lacrimi după ce a văzut blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți: Îmi este rușine

Starea blocului alimentar al Spitalului Clinic Bălți l-a emoționat pe ministrul Sănătății, Emil Ceban, în timpul vizitei efectuate la instituție.

Ministrul Sănătății, în lacrimi după ce a văzut blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți: Îmi este rușine.
Ministrul Sănătății, în lacrimi după ce a văzut blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți: Îmi este rușine.

Oficialul a lăcrimat în cadrul unei discuții cu angajații și a declarat că îi este rușine de condițiile în care este pregătită hrana pentru pacienți, transmite realitatea.md.

„Îmi este rușine și am emoții. Fiind academician, lucrând o viață, să vin să rezolv întrebarea de ospătărie”, a declarat oficialul.

În cadrul vizitei de joi, 9 iulie, la Spitalul Clinic Bălți, Emil Ceban a anunțat că directorul interimar al instituției, Iurie Osoianu, a fost demis, iar în locul acestuia a fost numit Vladimir Pașcaru.

Totodată, ministrul a anunțat alocarea a 556.000 de lei pentru elaborarea proiectului de renovare a blocului alimentar. Lucrările vizează reabilitarea spațiilor și îmbunătățirea condițiilor în care este pregătită hrana pentru pacienți. Administrația spitalului urmează să inițieze procedurile necesare, iar pe durata intervențiilor vor fi identificate soluții alternative pentru asigurarea alimentației pacienților.

Deciziile au fost luate după ce, marți, 7 iulie, în spațiul public au apărut imagini din blocul alimentar al spitalului, care au stârnit un val de reacții. Fotografiile surprindeau recipiente cu alimente așezate direct pe podea, chiuvete ruginite, pereți și gresie deteriorate, precum și condiții de igienă precare. 

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici