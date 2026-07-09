Ministrul Sănătății, în lacrimi după ce a văzut blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți: Îmi este rușine.

Starea blocului alimentar al Spitalului Clinic Bălți l-a emoționat pe ministrul Sănătății, Emil Ceban, în timpul vizitei efectuate la instituție.

Oficialul a lăcrimat în cadrul unei discuții cu angajații și a declarat că îi este rușine de condițiile în care este pregătită hrana pentru pacienți, transmite realitatea.md.

„Îmi este rușine și am emoții. Fiind academician, lucrând o viață, să vin să rezolv întrebarea de ospătărie”, a declarat oficialul.

În cadrul vizitei de joi, 9 iulie, la Spitalul Clinic Bălți, Emil Ceban a anunțat că directorul interimar al instituției, Iurie Osoianu, a fost demis, iar în locul acestuia a fost numit Vladimir Pașcaru.

Totodată, ministrul a anunțat alocarea a 556.000 de lei pentru elaborarea proiectului de renovare a blocului alimentar. Lucrările vizează reabilitarea spațiilor și îmbunătățirea condițiilor în care este pregătită hrana pentru pacienți. Administrația spitalului urmează să inițieze procedurile necesare, iar pe durata intervențiilor vor fi identificate soluții alternative pentru asigurarea alimentației pacienților.

Deciziile au fost luate după ce, marți, 7 iulie, în spațiul public au apărut imagini din blocul alimentar al spitalului, care au stârnit un val de reacții. Fotografiile surprindeau recipiente cu alimente așezate direct pe podea, chiuvete ruginite, pereți și gresie deteriorate, precum și condiții de igienă precare.