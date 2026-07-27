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unimedia.info logounimedia
27 Iulie 2026, 12:33
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Ministrul Sănătății, despre creșterea salariilor medicilor: Nu pot să-mi asum asta astăzi, discutăm

Ministrul sănătății Alexandru Gasnaș a declarat că nu poate promite încă majorarea salariilor lucrătorilor medicali până la sfârșitul anului 2026, însă a subliniat că intenționează să urmărească creșterea veniturilor medicilor.

Ministrul Sănătății, despre creșterea salariilor medicilor: Nu pot să-mi asum asta astăzi, discutăm.
Ministrul Sănătății, despre creșterea salariilor medicilor: Nu pot să-mi asum asta astăzi, discutăm.

Întrebarea despre o posibilă majorare a salariilor medicilor a fost adresată ministrului în Parlament de către deputatul PSRM Adrian Domentiuc, informează unimedia.info.

„Domnule ministru, recent am primit un mesaj de la colectivul medicilor și nu pot să nu vă adresez această întrebare. Medicii vor să știe: vor fi majorate salariile până la sfârșitul anului sau nu? În ultimii ani nu a fost nicio majorare”, a menționat deputatul.

În răspuns, Alexandru Gasnaș a declarat că nu poate să-și asume o astfel de obligație în acest moment.

„Nu pot să-mi asum asta astăzi, dar cu siguranță gândul meu e să avem salarii mai mari, să le creștem în permanență și să fie decente. Ecuația e mult mai complexă, nu e că vreau eu sau nu. Avem și Legea salarizării, pe care trebuie să o discutăm, dar îmi voi face la maxim datoria și voi insista pe creșterea salariilor. Astăzi nu am un răspuns pentru dvs sau pentru colegii medici, dar noi discutăm aceste creșteri și e o decizie asumată de echipă și de către noi toți”, a răspuns ministrul.

El a adăugat că va face tot posibilul pentru majorarea salariilor angajaților din sistemul de sănătate.

„Astăzi nu am un răspuns nici pentru dumneavoastră, nici pentru colegii medici, dar discutăm aceste majorări, iar aceasta este o decizie pentru care răspunde întreaga echipă și noi toți împreună”, a declarat Gasnaș.

Anterior, la sfârșitul lunii iunie, Ministerul Finanțelor a propus o reformă a salarizării, în cadrul căreia majorări de salarii ar putea primi profesori, medici, polițiști, lucrători sociali și alți peste 170.000 de bugetari.

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