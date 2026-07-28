Ministrul Mediului a propus înlocuirea pădurarilor cu soluții digitale.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, intenționează să optimizeze activitatea instituțiilor subordonate, inclusiv prin reducerea numărului de pădurari.

Potrivit acestuia, soluțiile digitale moderne permit controlul situației în păduri fără un număr mare de angajați, informează unimedia.info.

Comentând apelul prim-ministrului Vasile Tofan de a optimiza instituțiile de stat, Gheorghe Hajder a menționat că susține ideea unui stat mai eficient.

„Domnul prim-ministru a stabilit un obiectiv foarte clar — un stat mai eficient. Aceasta înseamnă că acolo unde se pot optimiza anumite procese, trebuie să o facem. Dacă unele procese pot fi realizate cu resurse mai mici, atunci în această direcție trebuie să mergem. Desigur, există domenii unde acest lucru este posibil”, a declarat ministrul.

El a amintit că la începutul anului a fost desființată Agenția Resurselor Minerale, care se ocupa de problemele subsolului, iar funcțiile acesteia au fost preluate de Agenția pentru Protecția Mediului.

„Același lucru se poate face și cu alte instituții, dar mai întâi trebuie evaluate riscurile. Și în alte ministere există multe funcții și resurse financiare care pot fi optimizate”, a spus Hajder.

Ca exemplu, ministrul a menționat agenția Moldsilva.

„Vorbind despre Moldsilva, pentru că în acest domeniu lucrează foarte mulți oameni, în timp ce există numeroase soluții digitale care permit monitorizarea a ceea ce se întâmplă în păduri. Trebuie să oferim alternative — digitalizare, creșterea eficienței și utilizarea mai rațională a resurselor pentru atingerea obiectivelor stabilite”, a subliniat el.

Potrivit ministrului, sarcina principală nu trebuie să fie păstrarea locurilor de muncă cu orice preț, ci gestionarea eficientă a fondului forestier.

„Avem nevoie nu de păduri pentru locuri de muncă, ci de păduri gestionate corect. Pentru aceasta trebuie să existe cât mai puțini angajați, iar resursele trebuie direcționate nu spre întreținerea unei anumite persoane, ci în primul rând spre refacerea pădurilor și împădurire”, a subliniat Gheorghe Hajder.



