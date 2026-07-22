Ministrul Culturii, despre restaurarea Filarmonicii: Un proiect frumos, dar costisitor.

Filarmonica Națională este una dintre prioritățile Ministerului Culturii, a declarat ministrul Dan Suruceanu. Totuși, potrivit acestuia, este necesar să se evalueze costurile pentru realizarea proiectului.

Potrivit oficialului, decizia privind restaurarea clădirii va fi anunțată după analiza opțiunilor posibile. Suruceanu a menționat că mai întâi va studia problema în detaliu, înainte de a face alte declarații, scrie realitatea.md.

„Voi studia și această problemă. În acest moment nu pot spune exact care vor fi pașii următori în privința Filarmonicii Naționale. Știu, am văzut în spațiul public un proiect foarte, foarte frumos, dar știu că este costisitor.

Oricum, vom evalua tot ce există în acest moment și de îndată ce vom avea un răspuns sau o decizie privind Filarmonica Națională, vă vom informa imediat. (...) Este, de asemenea, una dintre priorități, deoarece Filarmonica încă nu are propria casă”, a declarat Suruceanu.

Anterior, fostul ministru al Culturii, Sergiu Prodan, a afirmat că reconstrucția Filarmonicii Naționale este un obiectiv național stabilit de președinta Maia Sandu. Declarații similare au fost făcute și de fostul ministru Cristian Jardan, care a vorbit despre necesitatea finanțării pentru finalizarea proiectului.

În 2020, clădirea Filarmonicii Naționale a fost distrusă în urma unui incendiu.