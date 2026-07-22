theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
22 Iulie 2026, 17:18
12 408
Copiază linkul
Link copiat

Ministrul Culturii, despre restaurarea Filarmonicii: Un proiect frumos, dar costisitor

Filarmonica Națională este una dintre prioritățile Ministerului Culturii, a declarat ministrul Dan Suruceanu. Totuși, potrivit acestuia, este necesar să se evalueze costurile pentru realizarea proiectului.

Ministrul Culturii, despre restaurarea Filarmonicii: Un proiect frumos, dar costisitor.
Ministrul Culturii, despre restaurarea Filarmonicii: Un proiect frumos, dar costisitor.

Potrivit oficialului, decizia privind restaurarea clădirii va fi anunțată după analiza opțiunilor posibile. Suruceanu a menționat că mai întâi va studia problema în detaliu, înainte de a face alte declarații, scrie realitatea.md.

„Voi studia și această problemă. În acest moment nu pot spune exact care vor fi pașii următori în privința Filarmonicii Naționale. Știu, am văzut în spațiul public un proiect foarte, foarte frumos, dar știu că este costisitor.

Oricum, vom evalua tot ce există în acest moment și de îndată ce vom avea un răspuns sau o decizie privind Filarmonica Națională, vă vom informa imediat. (...) Este, de asemenea, una dintre priorități, deoarece Filarmonica încă nu are propria casă”, a declarat Suruceanu.

Anterior, fostul ministru al Culturii, Sergiu Prodan, a afirmat că reconstrucția Filarmonicii Naționale este un obiectiv național stabilit de președinta Maia Sandu. Declarații similare au fost făcute și de fostul ministru Cristian Jardan, care a vorbit despre necesitatea finanțării pentru finalizarea proiectului.

În 2020, clădirea Filarmonicii Naționale a fost distrusă în urma unui incendiu.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici