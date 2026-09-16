Ministra de Interne: Polițistul acuzat de violență domestică este supus verificărilor.

Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că, în privința polițistului Mihail Crivorucenco, acuzat public de violență domestică, verificările interne continuă.

Potrivit acesteia, poliția a reacționat anterior la sesizările din acest dosar, a emis ordonanțe de protecție și a asigurat victimelor protecția prevăzută de lege, transmite rupor.md.

În privința polițistului Mihail Crivorucenco, acuzat public de violență domestică, sunt efectuate verificări interne aprofundate. Acest lucru a fost declarat astăzi, 16 septembrie, de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Totodată, șefa MAI a precizat că Crivorucenco nu deține în prezent funcția despre care s-a relatat în spațiul public.

„Acest angajat nu deține funcția care a fost prezentată în spațiul public. Funcția pe care o deține în prezent nu are nicio incompatibilitate cu domeniul de activitate”, a declarat Misail-Nichitin.

Potrivit ministrei, conflictul dintre polițist și soția sa durează de mulți ani și este examinat în instanțele de judecată.

Misail-Nichitin a subliniat, de asemenea, că în centrul atenției trebuie să rămână copilul soților, care, potrivit acesteia, se confruntă cu întrebări din partea colegilor de clasă și a profesorilor despre relația dintre părinți.

Șefa MAI a adăugat că poliția a reacționat la fiecare semnal primit în acest dosar. Potrivit acesteia, au fost emise ordonanțe de protecție corespunzătoare, au fost efectuate evaluări ale situației într-un centru specializat, iar victimelor li s-a oferit protecția necesară.

Ministra a refuzat să divulge detalii suplimentare până la finalizarea tuturor procedurilor și a îndemnat să se revină la această întrebare după încheierea verificărilor.

Cazul a generat rezonanță publică după ce deputatul Vasile Costiuc a publicat o înregistrare audio, pe care a prezentat-o drept o discuție dintre Crivorucenco și soția sa. În înregistrare se aud replici grosolane la adresa femeii și plânsul unui copil.

Mihail Crivorucenco a respins acuzațiile de violență. El a declarat că informația publicată nu corespunde realității, iar situația trebuie evaluată pe baza faptelor și a probelor.