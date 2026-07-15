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realitatea.md logorealitatea
15 Iulie 2026, 19:45
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Ministerul Sănătății: Salariile de bază ale angajaților Spitalului Republican nu au fost reduse

Ministerului Sănătății în exercițiu, Emil Ceban, a comentat informațiile despre reducerea salariilor angajaților Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

Ministerul Sănătății: Salariile de bază ale angajaților Spitalului Republican nu au fost reduse.
Ministerul Sănătății: Salariile de bază ale angajaților Spitalului Republican nu au fost reduse.

Funcționarul a declarat că salariile de bază ale personalului medical au rămas neschimbate, transmite realitatea.md.

Potrivit funcționarului, modificările au vizat exclusiv partea variabilă a salariului, care depinde de indicatorii de performanță și este revizuită trimestrial.

„Se vorbește mult despre componenta variabilă a salariului, care include indicatorii de performanță. Aceștia sunt evaluați trimestrial. Acești indicatori au fost revizuiți și reduși, însă salariile de bază nu au fost tăiate de nimeni”, a declarat Ceban.

El a explicat că indicatorii de performanță în toate instituțiile medicale pot fi ajustați în funcție de posibilitățile financiare. În cazul Spitalului Republican, aceștia au fost reduși cu aproximativ 10%, pentru ca instituția să poată funcționa în limitele bugetului aprobat.

Întrebat dacă măsura are legătură cu scandalul privind salariile din sectorul bugetar sau cu lipsa banilor, Emil Ceban a spus că administrația spitalului a analizat situația financiară și a decis să reevalueze indicatorii de performanță pentru a se încadra în resursele disponibile.

Anterior, administrația Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a anunțat, de asemenea, că salariile de bază ale angajaților nu au fost reduse. Instituția medicală a subliniat că modificările au afectat doar partea variabilă a salariului și au fost menite să prevină acumularea datoriilor și să asigure o gestionare echilibrată a finanțelor.

Motivul clarificărilor a fost o publicație a ediției ZIUA, care, citând surse, a informat că medicii și personalul medical mediu al spitalului au primit luna trecută plăți cu aproximativ 10% mai mici decât de obicei din cauza reducerii indicatorilor de performanță.

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realitatea.md logorealitatea
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