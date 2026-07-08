Ministerul Sănătății propune un nou program de control al cancerului pentru anii 2026-2030.

Depistarea precoce a cancerului pulmonar ar putea fi posibilă printr-un program-pilot de screening prevăzut în noul Program național de control al cancerului pentru anii 2026-2030.

Autoritățile analizează, totodată, introducerea unor metode similare pentru alte tipuri de cancer, precum cel de prostată, gastric sau de piele. Documentul, publicat de Ministerul Sănătății pentru consultări publice, include măsuri privind prevenirea, diagnosticarea și tratarea bolilor oncologice, transmite ipn.md.

Potrivit programului, autoritățile își propun creșterea ratei de supraviețuire a pacienților adulți de la 47% la 52% și reducerea deceselor în primul an de la diagnostic de la 20% la 15%. În cazul copiilor, obiectivul este diminuarea acestui indicator de la 10% la mai puțin de 8%.

Unul dintre obiectivele principale este reducerea timpului de la suspiciunea unei boli până la confirmarea diagnosticului și inițierea tratamentului. În acest sens, Ministerul Sănătății propune dezvoltarea unor centre specializate pentru anumite tipuri de cancer, unde echipe multidisciplinare vor stabili rapid conduita terapeutică.

Programul prevede și crearea Unității de Coordonare a Serviciului Oncologic Național, care va monitoriza electronic listele de așteptare din spitale și intervalul dintre diagnostic și începerea tratamentului.

Documentul include investiții în radioterapie, medicină nucleară și acces la terapii moderne, precum imunoterapia și tratamentele țintite. Institutul Oncologic va rămâne centrul principal al sistemului, urmând să beneficieze de dezvoltarea infrastructurii, dotări suplimentare și consolidarea capacităților de diagnostic și tratament.

Potrivit estimărilor Ministerului Sănătății, implementarea programului pentru perioada 2026-2030 va necesita aproximativ 6,7 miliarde de lei. Finanțarea va proveni din bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și surse externe.