Ministerul Sănătății oferă explicații cu privire la extinderea serviciilor de chimioterapie în raioane.

Ministerul Sănătății continuă extinderea serviciilor de chimioterapie la nivel local.

Astfel pacienții oncologici vor putea primi tratament mai aproape de locul de trai și să nu își vor irosi energia pentru deplasări obositoare la Chișinău.

Despre aceasta a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, după ședința Guvernului, transmite noi.md.

Potrivit ministrului, în prezent serviciile de chimioterapie sunt oferite în opt centre raionale, iar autoritățile intenționează să deschidă astfel de servicii și în alte localități.

„Când este vorba despre chimioterapie, este important să nu pierdem timp pentru deplasări, deoarece acestea epuizează pacientul. Am deschis deja astfel de secții în opt centre raionale”, a declarat Alexandru Gasnaș.

Ministrul a subliniat că proiectul presupune nu doar transferarea responsabilității pentru tratament la nivel local, ci și dezvoltarea unor servicii medicale complexe, organizate în conformitate cu protocoalele naționale.

„Nu doar deschidem aceste servicii și nu doar transferăm efectuarea terapiei prin perfuzie în aceste centre. Creăm servicii medicale complete. În conformitate cu protocoalele naționale, avem specialiști instruiți, secții destinate efectuării acestor proceduri, iar activitatea lor este coordonată în timp real cu Institutul Oncologic”, a precizat ministrul.

Alexandru Gasnaș a menționat că pacienții cu forme complicate ale bolii vor continua să urmeze tratamentul la Institutul Oncologic din Chișinău, în timp ce cazurile care nu necesită intervenții medicale complexe pot fi tratate la nivel raional.

„Cazurile complicate vor fi în continuare direcționate către Institutul Oncologic, iar cele mai simple și evidente vor fi tratate în raioane. În curând vom deschide și alte servicii similare”, a adăugat ministrul Sănătății.

Potrivit autorităților, extinderea rețelei de servicii oncologice are drept scop îmbunătățirea accesului pacienților la tratament și reducerea timpului și a efortului necesare pentru deplasarea la instituții medicale specializate.