Ministerul Sănătății își propune să reducă mortalitatea neonatală și maternă. Necesitatea măsurilor este argumentată de creșterea cu aproape 49% a ratei mortalității neonatale precoce în perioada 2018-2024.

Obiectivele sunt prevăzute în Programul național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru anii 2026-2030, supus consultărilor publice, transmite ipn.md.

Potrivit Ministerului Sănătății, programul urmărește ca până în anul 2030 mortalitatea neonatală să fie redusă la cel mult șase decese la o mie de nou-născuți-vii. De asemenea, rata mortalității intranatale urmează să scadă cu 20%, mortalitatea neonatală precoce – de la 4,3 la cel mult 3,9 cazuri la o mie de nou-născuți-vii, iar mortalitatea antenatală – de la 5,4 la cel mult 4,7 cazuri la o mie de nașteri. Programul mai prevede diminuarea cu 10% a ratei operațiilor cezariene.

Pentru atingerea acestor obiective, se propune elaborarea unui standard național al asistenței perinatale, introducerea unui modul privind îngrijirea postnatală în programele de formare a personalului medical și instruirea angajaților centrelor perinatale pentru identificarea precoce a depresiei și anxietății postpartum.

Totodată, ministerul intenționează să revizuiască și să actualizeze mai multe protocoale clinice naționale privind îngrijirea nou-născuților, inclusiv cele referitoare la sepsisul neonatal, icterul neonatal, policitemia nou-născutului, fetopatia diabetică și îngrijirea nou-născutului sănătos. Documentele urmează să fie aliniate la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.

Autoritățile mai menționează că, în perioada 2018-2024, rata mortalității perinatale a crescut cu aproximativ 11%, ceea ce reflectă necesitatea consolidării serviciilor de sănătate maternă și neonatală. Programul prevede, în acest sens, măsuri de îmbunătățire a calității asistenței medicale acordate gravidelor, lăuzelor și nou-născuților, precum și de dezvoltare a serviciilor de sănătate reproductivă.