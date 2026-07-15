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ipn
15 Iulie 2026, 16:16
1 855
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Ministerul Sănătății își propune să reducă mortalitatea neonatală și maternă

Ministerul Sănătății își propune să reducă mortalitatea neonatală și maternă. Necesitatea măsurilor este argumentată de creșterea cu aproape 49% a ratei mortalității neonatale precoce în perioada 2018-2024.

Ministerul Sănătății își propune să reducă mortalitatea neonatală și maternă.
Ministerul Sănătății își propune să reducă mortalitatea neonatală și maternă.

Obiectivele sunt prevăzute în Programul național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru anii 2026-2030, supus consultărilor publice, transmite ipn.md.

Potrivit Ministerului Sănătății, programul urmărește ca până în anul 2030 mortalitatea neonatală să fie redusă la cel mult șase decese la o mie de nou-născuți-vii. De asemenea, rata mortalității intranatale urmează să scadă cu 20%, mortalitatea neonatală precoce – de la 4,3 la cel mult 3,9 cazuri la o mie de nou-născuți-vii, iar mortalitatea antenatală – de la 5,4 la cel mult 4,7 cazuri la o mie de nașteri. Programul mai prevede diminuarea cu 10% a ratei operațiilor cezariene.

Pentru atingerea acestor obiective, se propune elaborarea unui standard național al asistenței perinatale, introducerea unui modul privind îngrijirea postnatală în programele de formare a personalului medical și instruirea angajaților centrelor perinatale pentru identificarea precoce a depresiei și anxietății postpartum.

Totodată, ministerul intenționează să revizuiască și să actualizeze mai multe protocoale clinice naționale privind îngrijirea nou-născuților, inclusiv cele referitoare la sepsisul neonatal, icterul neonatal, policitemia nou-născutului, fetopatia diabetică și îngrijirea nou-născutului sănătos. Documentele urmează să fie aliniate la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.

Autoritățile mai menționează că, în perioada 2018-2024, rata mortalității perinatale a crescut cu aproximativ 11%, ceea ce reflectă necesitatea consolidării serviciilor de sănătate maternă și neonatală. Programul prevede, în acest sens, măsuri de îmbunătățire a calității asistenței medicale acordate gravidelor, lăuzelor și nou-născuților, precum și de dezvoltare a serviciilor de sănătate reproductivă.

Sursă
ipn
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