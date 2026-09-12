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12 Septembrie 2026, 16:49
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Ministerul Sănătății din Republica Moldova și-a propus să reducă mortalitatea maternă

Autoritățile își propun să reducă mortalitatea maternă de la 13,5 cazuri la 100.000 de copii născuți în 2025 la 2 cazuri până în 2030, iar mortalitatea neonatală — de la 9,2 la cel mult 6 cazuri la 1.000 de copii născuți.

Ministerul Sănătății din Republica Moldova și-a propus să reducă mortalitatea maternă.
Ministerul Sănătății din Republica Moldova și-a propus să reducă mortalitatea maternă.

Aceste obiective sunt prevăzute de proiectul Programului național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru anii 2026–2030, scrie logos-pres.md.

În acest scop, se preconizează îmbunătățirea asistenței medicale acordate femeilor în timpul sarcinii, nașterii și după naștere, precum și creșterea calității îngrijirii nou-născuților.

O atenție deosebită va fi acordată depistării precoce și monitorizării sarcinilor cu risc sporit, monitorizării stării fătului în timpul nașterii și asigurării la timp a asistenței obstetricale de urgență.

Programul prevede, de asemenea, extinderea accesului la metode moderne de contracepție și la servicii de planificare familială. O altă direcție va fi informarea populației și dezvoltarea educației sexuale.

Un accent separat este pus pe accesibilitatea serviciilor pentru adolescenți, persoane cu dizabilități, persoane cu venituri mici, romi, migranți, supraviețuitori ai violenței de gen și alte grupuri vulnerabile.

Pentru implementarea programului în anii 2026–2030 se preconizează alocarea a circa 171,34 milioane de lei. Autoritățile mizează, de asemenea, pe sprijinul financiar al organizațiilor internaționale.

Proiectul Programului național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru anii 2026–2030 a fost elaborat de Ministerul Sănătății împreună cu Institutul Mamei și Copilului și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Documentul urmează să fie examinat la ședința Guvernului din săptămâna viitoare.

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