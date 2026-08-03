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rupor.md logorupor
3 August 2026, 21:31
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Ministerul Sănătății din Moldova extinde accesul la asistența oncologică

Bolnavii de cancer din raioanele Anenii Noi și Soroca pot primi acum tratamentul necesar în instituțiile medicale locale.

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova extinde accesul la asistența oncologică
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova extinde accesul la asistența oncologică

Începând cu 3 august, în spitalele raionale este lansat oficial serviciul de oferire a curelor de chimioterapie. Această decizie a Ministerului Sănătății are drept scop să-i scutească pe pacienți de drumurile obositoare și regulate la Chișinău, transmite rupor.md

Tratamentul la fața locului îl vor putea urma doar acei pacienți a căror stare de sănătate corespunde criteriilor stabilite (indicații medicale relevante). Decizia privind prescrierea terapiei și schema concretă de tratament o va lua exclusiv consiliul oncologic interdisciplinar al Institutului Oncologic, după o examinare detaliată a fiecărei persoane.

În cadrul instituției se subliniază că în spitalele raionale vor fi efectuate doar proceduri sigure, care respectă strict protocoalele clinice naționale. Înainte de demararea proiectului, întreg personalul medical (medici oncologi și asistente medicale) din Anenii Noi și Soroca a urmat un curs special de instruire privind administrarea preparatelor, monitorizarea pacienților și combaterea efectelor adverse.

Anterior, un program similar a fost lansat în regim pilot în alte șase regiuni: Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sângerei și Ștefan Vodă. Ministerul Sănătății a tras concluziile pentru această etapă: în perioada august 2025 – iunie 2026, în aceste spitale tratament au primit 432 de pacienți, cărora, în total, li s-au efectuat 597 de cursuri de chimioterapie.

În viitor, Ministerul Sănătății intenționează să extindă această practică și în alte raioane ale Republicii Moldova. Condițiile-cheie pentru scalarea proiectului vor fi pregătirea tehnică a spitalelor, existența cadrelor calificate și asigurarea completă a siguranței pacienților.

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