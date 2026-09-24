Ministerul Sănătății: Activitatea Maternității din Ștefan Vodă nu va fi reluată.

Comisia care a studiat consecințele suspendării activității centrului perinatal din cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă nu a identificat temeiuri medicale pentru reluarea activității maternității.

Femeile însărcinate vor continua să fie direcționate la Căușeni.

Ministerul Sănătății a finalizat evaluarea consecințelor suspendării temporare a activității centrului perinatal de nivel I din cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă. Analiza a cuprins perioada 30 iulie - 11 septembrie 2026. Specialiștii au evaluat accesibilitatea asistenței la naștere, transportarea gravidelor, posibilele cazuri nefavorabile și accesul la asistență ginecologică de urgență, scrie noi.md.

În perioada monitorizării, circa 30 de gravide au avut nevoie de spitalizare pentru naștere. Dintre acestea, 18 au fost transportate de echipele de asistență medicală urgentă, iar 12 au ajuns pe cont propriu. Timpul mediu de transportare către centrul perinatal din Căușeni a constituit circa 37 de minute și a variat între 18 și 68 de minute. Comisia nu a identificat cazuri de refuz al spitalizării sau întârzieri în timpul transportării care ar fi dus la consecințe grave pentru mamă sau nou-născut sau la rezultate nefavorabile asociate cu schimbarea traseului.

A fost înregistrat un caz de naștere prematură rapidă în ambulanță. Potrivit evaluării, acest caz nu a fost legat de distanța până la maternitatea corespunzătoare.

Centrul perinatal de nivel II din Căușeni a asistat 30 de femei din raionul Ștefan Vodă la naștere: 25 de nașteri au avut loc pe cale naturală, iar în alte 5 cazuri a fost efectuată operația de cezariană. Totodată, nu au fost înregistrate probleme serioase privind capacitățile instituției sau accesul la spitalizare.

Comisia a ajuns la concluzia că, în baza datelor disponibile, nu au fost identificate motive medicale obiective pentru reluarea acordării asistenței la naștere în centrul perinatal de nivel I din Ștefan Vodă. Comisia pledează pentru direcționarea în continuare a gravidelor către centrul perinatal de nivel II din Căușeni, cu respectarea criteriilor medicale de regionalizare și a dreptului pacientei de a alege instituția medicală în conformitate cu prevederile normative în vigoare.

Totodată, pentru acordarea asistenței ginecologice de urgență, este necesară păstrarea capacităților corespunzătoare la nivel local. Comisia recomandă organizarea a până la 5 paturi ginecologice în secția chirurgicală a Spitalului Raional Ștefan Vodă și menținerea unei unități de medic obstetrician-ginecolog.

Pacientele care vor avea nevoie de asistență ce depășește capacitățile spitalului raional vor fi direcționate către Căușeni sau către o altă instituție medicală de nivel corespunzător.