Ministerul Sănătății a început verificarea AMDM după o anchetă privind cateterele de calitate slabă.

Ministrul sănătății Alexandru Gasnaș a dispus efectuarea unui control la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM).

Decizia a fost luată după o investigație jurnalistică privind posibila promovare a intereselor unor furnizori și problemele legate de calitatea dispozitivelor medicale, transmite rupor.md.

Ministerul Sănătății va verifica modul de examinare și înregistrare a dispozitivelor medicale, motivele pentru care anumite dosare au fost studiate cu prioritate, precum și legalitatea contractelor cu experți externi. Separat vor fi analizate declarațiile acestora privind conflictele de interese și confidențialitatea.

O altă verificare vizează două tipuri de catetere, al căror utilizare a fost interzisă de AMDM în 2024, după plângerile spitalelor. Furnizorul Dita Estfarm a contestat decizia și a câștigat procesul în prima instanță. Noua conducere a agenției nu a făcut apel, iar în martie 2026 a anulat interdicția. Șefa AMDM, Iuliana Albu, a explicat că decizia a fost luată din cauza lipsei dovezilor privind reacții adverse și necesității de a respecta hotărârea instanței.

În investigația Jurnal.md sunt citate și declarații ale angajaților spitalelor pentru copii din Chișinău despre calitatea scăzută a cateterelor intravenoase utilizate. Cadrele medicale susțin că produsele se pot îndoi, pot curge sau nu pot fi introduse în venă, motiv pentru care uneori este nevoie de mai multe catetere pentru o singură procedură. Potrivit lor, este vorba despre produse furnizate de compania M-Inter-Farma.

Ministerul a dispus verificarea urgentă a acestor sesizări. Instituțiilor medicale li se vor solicita plângeri, rapoarte și informații despre măsurile luate, iar probele de catetere vor fi trimise spre analiză într-un laborator acreditat.

Investigația a vizat și implicarea specialiștilor Centrului de achiziții centralizate în sănătate în evaluarea dispozitivelor medicale. Jurnaliștii au semnalat un posibil conflict de interese, deoarece aceiași specialiști activează într-o instituție responsabilă de pregătirea achizițiilor publice.

Ministerul Sănătății a recunoscut că în Moldova lipsesc capacitățile necesare pentru testarea completă a dispozitivelor medicale, astfel o parte semnificativă a evaluării se face pe baza documentelor furnizorilor.

Rezultatele verificării urmează să fie publicate. În caz de încălcări, materialele vor fi transmise organelor de drept și instituțiilor responsabile de verificarea integrității. În termen de 60 de zile, ministerul trebuie să pregătească și un plan de reformare a sistemului de înregistrare și control al dispozitivelor medicale.