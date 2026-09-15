Ministerul Muncii: Depunerea cererilor pentru compensații începe pe 2 noiembrie.

Înregistrarea pentru obținerea compensațiilor la încălzire în sezonul rece 2026-2027 va începe pe 2 noiembrie și nu pe 1 octombrie, așa cum s-a anunțat în ajun.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a venit cu o dezmințire oficială privind declarația șefei instituției, Natalia Plugaru. În cadrul emisiunii de la Radio Moldova, ministra a anunțat că depunerea cererilor va începe în octombrie, transmite rupor.md.

„Regretăm confuzia creată. Ministerul Muncii va comunica la timp toate detaliile, astfel încât fiecare familie să știe exact când și cum poate solicita compensația”, au subliniat reprezentanții instituției.

Reprezentanții ministerului au avertizat, de asemenea, că în sezonul curent verificarea datelor indicate de cetățeni în cereri va fi considerabil mai strictă. Unul dintre factorii-cheie în cadrul auditului va fi perioada aflării efective a solicitantului pe teritoriul Republicii Moldova.

Confuzia privind termenele de depunere a documentelor a apărut pe fondul unor negocieri dificile în cadrul Guvernului privind bugetul programului și criteriile de selectare a beneficiarilor.

Problema finanțării: În anii precedenți, o parte semnificativă a cheltuielilor pentru compensații era acoperită de donatori europeni externi. Totuși, în ajunul sezonului 2026-2027, ajutorul internațional s-a redus. Autoritățile Republicii Moldova au recunoscut că mobilizarea fondurilor externe a devenit mult mai dificilă, iar programul va trebui să fie asigurat în principal din bugetul de stat. Până în prezent, Guvernul a alocat în aceste scopuri 550 de milioane de lei.

Căutarea unui compromis: Anterior, prim-ministrul Vasile Tofan a insistat asupra unei înăspriri semnificative a filtrelor, pentru a reduce cheltuielile. Cu toate acestea, ministra Muncii, Natalia Plugaru, a declarat că instituția a reușit să ajungă la un compromis cu șeful Cabinetului de miniștri. Autoritățile intenționează să mențină numărul total al beneficiarilor aproximativ la nivelul anului trecut — atunci, peste 600 de mii de familii au primit ajutor de la stat.

Noile filtre: Pentru a se încadra în bugetul redus și a exclude veniturile ilegale, statul introduce metode mai stricte de verificare. Pe lângă monitorizarea geolocației (aflării persoanei în țară), se preconizează evaluarea mai atentă a veniturilor ascunse (de exemplu, în cazul unui venit declarat zero, sistemul va calcula automat cheltuielile pornind de la salariul minim sau mediu pe economie), precum și verificarea deținerii de bunuri mobile — de exemplu, două sau mai multe automobile mai noi de 5–7 ani.

Programul de compensații energetice din Republica Moldova rămâne prevăzut pentru 5 luni (din noiembrie până în martie). Se preconizează că formulele detaliate de calcul, precum și sumele minime și maxime ale plăților vor fi prezentate de Guvern la o conferință de presă specială, mai aproape de începerea înregistrării.