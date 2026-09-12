Ministerul Mediului anunță prețurile la lemnele de foc și explică ce trebuie să verifice cumpărătorii.

În prezent, un metru ster de lemn moale costă, în funcție de întreprinderea silvică și de sortiment, între 380 și 950 de lei, iar lemnul tare — între 783 și 1 265 de lei.

Instituția îndeamnă cetățenii să cumpere lemne de foc doar din locuri autorizate și să solicite documente financiare care să confirme proveniența și legalitatea achiziției, în contextul apropierii sezonului rece și al creșterii cererii de lemn, transmite moldpres.md.

Printre prețurile prezentate de Ministerul Mediului se numără 540 de lei pentru un metru ster de lemn moale și 1.080 de lei pentru lemn tare la ÎS „Bălți”, 594 și, respectiv, 1.080 de lei la ÎS „Chișinău”, 786 și 1.150 de lei la ÎS „Comrat”, precum și 800 și 1.350 de lei la ÎS „Silva-Centru” Ungheni.

Cele mai mari prețuri indicate în tabel pentru lemnul moale sunt de 1.143 de lei pentru un metru ster la ÎS „Nisporeni-Silva” și de 1.111 lei la ÎS „Hîncești-Silva”, iar pentru lemnul tare — 1.630 de lei la ÎS „Tighina” și 1.357 de lei la ÎS „Nisporeni-Silva”.

Ministerul precizează că valorile publicate sunt orientative și pot varia. Pentru informații exacte despre preț, cumpărătorii trebuie să consulte datele oficiale ale întreprinderii silvice de la care intenționează să procure lemnul.

„Cumpărați lemn din locuri legale, solicitați factura și păstrați-o”, îndeamnă Ministerul Mediului.

Potrivit instituției, înainte de a cumpăra lemn, cetățenii trebuie să verifice proveniența acestuia și prețul oficial de vânzare, precum și să solicite un bon financiar sau fiscal, care se recomandă a fi păstrat.

Ministerul Mediului avertizează că lemnul procurat fără documente nu garantează legalitatea provenienței sale, iar achiziția de la vânzători neautorizați contribuie la circulația ilegală a lemnului și îngreunează lupta împotriva tăierilor ilegale ale pădurilor.

„După reforma "Moldsilva", unificăm prețurile la lemnele de foc în toată țara. Este important să combatem vânzarea ilegală a lemnului și tăierile ilegale ale pădurilor”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Ministerul Mediului informează că va continua reforma sectorului forestier și implementarea măsurilor menite să sporească transparența comerțului cu lemn.

Cetățenii care suspectează tăieri ilegale, transportarea sau vânzarea ilegală a lemnului sunt îndemnați să se adreseze Inspectoratului pentru Protecția Mediului sau poliției.