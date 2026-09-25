Ministerul Finanțelor elaborează reguli de evidență a veniturilor taxiurilor prin intermediul platformelor electronice.

Ministerul Finanțelor a organizat o întâlnire de lucru cu operatorii de taxi, șoferii și asociațiile din industrie.

Tema principală a discuțiilor a vizat aspecte privind conformarea fiscală, simplificarea înregistrării și transparența veniturilor obținute prin intermediul platformelor digitale (precum Yandex Go, Bolt etc.).

La discuții au participat ministra Finanțelor, Victoria Belous, și conducerea Serviciului Fiscal de Stat, transmite rupor.md

Principalele rezultate și subiecte ale întâlnirii:

Lupta împotriva sectorului tenebru: accentul principal a fost pus pe identificarea transportatorilor ilegali și crearea unor mecanisme clare de control.

Evidența veniturilor din aplicații: participanții au analizat în detaliu obligațiile fiscale pentru cei care activează prin intermediul serviciilor electronice. Ministerul Finanțelor insistă asupra implementării unui sistem transparent și previzibil de evidență a acestor venituri.

Plângerile mediului de afaceri: reprezentanții industriei de taxi au expus principalele probleme cu care se confruntă în activitatea curentă și au propus simplificarea procedurilor de înregistrare și de achitare a impozitelor.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a subliniat că instituția își propune să creeze o bază fiscală clară, echitabilă și adaptată realităților pieței. Aceasta ar trebui să contribuie la legalizarea sectorului, fără a afecta dezvoltarea acestuia.

Dialogul dintre autorități și reprezentanții serviciilor de taxi va continua. În perioada următoare, Ministerul Finanțelor va analiza toate propunerile primite pentru elaborarea unor soluții comune.