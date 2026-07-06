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6 Iulie 2026, 11:30
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Ministerul Finanțelor a aprobat noul design al timbrelor accizabile

Începând cu 1 ianuarie 2027, se va schimba designul mărcii „Marcă Acciză/ Marcă de Consum” pentru produsele alcoolice, tutun și bunurile conexe. Modificările au fost publicate și au intrat în vigoare.

Ministerul Finanțelor a aprobat noul design al timbrelor accizelor.
Ministerul Finanțelor a aprobat noul design al timbrelor accizelor.

Modificările au fost aduse ordinului Ministerului Finanțelor din 2019. Prin acest document a fost aprobat designul actual al mărcii pentru produsele alcoolice, iar anexa nr. 1 corespunzătoare, care includea imaginea acestei mărci, este declarată nulă. Aceasta este înlocuită cu anexa nr. 7 la ordinul Ministerului Finanțelor din 2026, scrie logos-pres.md.

De asemenea, odată cu noul design al mărcii accizelor se va schimba și adresa pentru identificarea produselor. În locul paginii online vinmoldova.org va fi utilizat portalul timbre.ctif.md.

În mod similar, se va schimba și designul mărcii „Marcă acciză/Marcă de consum” pentru produsele din tutun și bunurile conexe. Acesta va corespunde imaginii incluse în anexa nr. 6 la ordinul Ministerului Finanțelor din 2026. În consecință, anexa nr. 5 la ordinul din 2019 își va pierde valabilitatea.

Proiectul politicii fiscale pentru 2027 prevede, de asemenea, introducerea accizelor pentru băuturile răcoritoare nealcoolice cu adaos de zahăr sau îndulcitori și pentru băuturile energizante. Se prevede că accizele vor fi calculate la data comercializării acestor băuturi.

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