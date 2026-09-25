theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
25 Septembrie 2026, 14:56
2 047
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Educației: Elevii care au bătut un student vor fi exmatriculați

Ministerul Educației a declarat că elevii a căror responsabilitate în agresarea studentului de 19 ani va fi stabilită vor fi exmatriculați. Incidentul s-a produs în apropierea căminelor studențești din Chișinău.

Ministerul Educației: Elevii care au bătut un student vor fi exmatriculați.
Ministerul Educației: Elevii care au bătut un student vor fi exmatriculați.

La Minister au precizat că mențin legătura cu administrația instituției de învățământ și vor oferi tot sprijinul necesar pentru soluționarea situației.

„Violența este inadmisibilă. Elevii responsabili de acte de violență vor fi exmatriculați în conformitate cu normele în vigoare și procedurile stabilite de lege”, se arată în mesajul Ministerului.

Reprezentanții instituției au menționat că cazul este investigat de poliție, iar toate circumstanțele incidentului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Amintim că joi seara, în apropierea căminelor studențești din Chișinău, un student în vârstă de 19 ani a fost bătut și supus unor acțiuni umilitoare și ofensatoare. În legătură cu incidentul, poliția a reținut șase persoane.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici