Ministerul Educației: Elevii care au bătut un student vor fi exmatriculați.

Ministerul Educației a declarat că elevii a căror responsabilitate în agresarea studentului de 19 ani va fi stabilită vor fi exmatriculați. Incidentul s-a produs în apropierea căminelor studențești din Chișinău.

La Minister au precizat că mențin legătura cu administrația instituției de învățământ și vor oferi tot sprijinul necesar pentru soluționarea situației.

„Violența este inadmisibilă. Elevii responsabili de acte de violență vor fi exmatriculați în conformitate cu normele în vigoare și procedurile stabilite de lege”, se arată în mesajul Ministerului.

Reprezentanții instituției au menționat că cazul este investigat de poliție, iar toate circumstanțele incidentului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Amintim că joi seara, în apropierea căminelor studențești din Chișinău, un student în vârstă de 19 ani a fost bătut și supus unor acțiuni umilitoare și ofensatoare. În legătură cu incidentul, poliția a reținut șase persoane.