Ministerul Educației a răspuns la plângerile studenților privind condițiile dintr-unul dintre blocurile USM.

Ministerul Educației și Cercetării a răspuns la o solicitare în legătură cu plângerile studenților Facultății de Psihologie și Sociologie a Universității de Stat din Moldova privind condițiile de studiu din blocul nr. 5.

Ministerul a precizat că imobilul deține autorizație sanitară de funcționare, în ultimii ani aici au fost efectuate lucrări de reparație, iar organizarea procesului de studii, inclusiv repartizarea sălilor și întocmirea orarului, ține de sfera autonomiei universitare. Redacția noi.md s-a adresat Ministerului Educației și Cercetării după ce a primit mai multe sesizări de la studenții Facultății de Psihologie și Sociologie. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de condițiile în care sunt nevoiți să studieze în blocul de studii nr. 5 al USM.

Potrivit studenților care s-au adresat redacției, la depunerea actelor și în timpul evenimentelor de informare, inclusiv de Ziua ușilor deschise, acestora le-au fost prezentate condițiile din blocul nr. 3, fără a li se comunica însă că procesul de studii va avea loc în blocul nr. 5.

Studenții susțin că imobilul nu a fost reparat de mult timp și consideră că actualele condiții de studii sunt nesatisfăcătoare. Aceștia atrag atenția și asupra amplasării blocului într-o zonă cu un sistem de transport public și o infrastructură urbană mai puțin dezvoltate, ceea ce îngreunează deplasarea la ore pentru o parte dintre studenți.

În răspunsul transmis redacției Noi.md, Ministerul Educației și Cercetării menționează că, potrivit Codului educației, instituțiile de învățământ superior dispun de autonomie universitară. În acest context, organizarea procesului de studii, întocmirea orarului, repartizarea grupelor și utilizarea spațiilor universitare țin de competența USM. Totodată, Ministerul subliniază că autonomia universitară trebuie exercitată cu respectarea legislației și a principiilor responsabilității publice, inclusiv prin asigurarea calității educației și a unor condiții adecvate pentru studenți.

Ministerul: blocul deține autorizație sanitară Potrivit răspunsului oficial, pentru blocul nr. 5 a fost eliberată autorizația sanitară de funcționare nr. 013277/2022/96 din 18 ianuarie 2022. Ministerul precizează că, în ultimii ani, în clădire au fost efectuate lucrări de întreținere și reparație.

În special, au fost modernizate fațada și grupul sanitar de la primul etaj, au fost înlocuite ferestrele, reparate sălile de curs și amenajate zone de odihnă pentru studenți. În vara anului 2026 a început și reparația capitală a acoperișului. Pentru aceste lucrări au fost alocate peste 1,5 milioane de lei din mijloacele universității și ale donatorilor. Ministerul mai precizează că reparațiile în sălile de curs și spațiile de uz comun sunt efectuate după necesitate.

Potrivit instituției, spațiile utilizate în procesul educațional trebuie să corespundă cerințelor privind calitatea educației, normelor sanitare, regulilor de securitate la incendiu, cerințelor de siguranță a clădirilor și construcțiilor, precum și celor privind accesibilitatea. Respectarea acestor cerințe este verificată în cadrul procedurilor de autorizare, evaluare externă a calității și controalelor efectuate de autoritățile competente.

În acest context, Ministerul face referire la Codul educației și la Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării și acreditării programelor de studii și instituțiilor de învățământ. În ceea ce privește plângerile studenților, Ministerul Educației precizează că aceștia pot transmite USM sesizări individuale sau colective privind condițiile de studii.

„Sesizările înregistrate trebuie examinate de structurile competente ale universității, iar problemele identificate — soluționate în conformitate cu legislația și regulamentele interne ale instituției”, se arată în răspuns.

Ministerul nu intervine direct în repartizarea sălilor sau întocmirea orarului, însă declară că monitorizează respectarea cadrului normativ-juridic și a obligațiilor ce decurg din responsabilitatea publică a instituțiilor de învățământ superior. În cazul recepționării unor sesizări oficiale sau informații privind posibile neconformități care pot afecta sănătatea, securitatea sau calitatea procesului educațional, situația poate fi examinată în limitele competențelor prevăzute de lege, inclusiv cu implicarea altor autorități abilitate.

În ceea ce privește problema transportului public și accesului la blocul nr. 5, ministerul precizează că aceste chestiuni țin de competența autorităților administrației publice locale și a operatorilor de transport. Totodată, instituția menționează că blocul de studii este amplasat în apropierea căminelor studențești nr. 10, 11, 12, 13 și 16. Propunerile privind modificarea rutelor, frecvenței circulației transportului sau amenajarea căilor de acces pot fi înaintate autorităților municipale competente.

Posibilitatea efectuării unor lucrări suplimentare de reparație sau modernizare poate fi examinată ținând cont de mecanismele prevăzute de lege, alocațiile bugetare disponibile, documentația tehnică și cheltuielile justificate. Ministerul Educației și Cercetării declară că va continua să monitorizeze respectarea cadrului normativ-juridic în domeniul învățământului superior și asigurarea condițiilor adecvate pentru organizarea procesului educațional.

Redacția Noi.md a transmis o solicitare pe aceeași temă și Universității de Stat din Moldova, cerând explicații privind condițiile de studii din blocul nr. 5 și organizarea procesului educațional. La momentul publicării materialului, USM nu a oferit un răspuns.