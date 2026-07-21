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ipn
21 Iulie 2026, 11:41
13 202
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Ministerul Culturii a alocat 10 milioane de lei pentru evenimentele dedicate Zilei Independenței

Ministerul Culturii a bugetat 10 milioane de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței din acest an, asumându-și integral costurile necesare pentru desfășurarea evenimentului.

Ministerul Culturii a alocat 10 milioane de lei pentru evenimentele dedicate Zilei Independenței.
Ministerul Culturii a alocat 10 milioane de lei pentru evenimentele dedicate Zilei Independenței.

Anul trecut, cheltuielile au fost împărțite între Ministerul Culturii, care a contribuit cu aproximativ 3,7 milioane de lei, și Cancelaria de Stat, care a alocat circa 6 milioane de lei. Ministerul a precizat într-un răspuns pentru IPN că suma va acoperi toate cheltuielile aferente componentei cultural-artistice, inclusiv onorariile artiștilor, amenajarea scenei, serviciile de sonorizare și iluminare, logistica, promovarea și serviciile tehnice, scrie ipn.md.

Deocamdată, programul evenimentelor, lista artiștilor și procedurile de achiziție nu au fost definitivate. Repartizarea exactă a banilor va fi stabilită după aprobarea programului și lansarea procedurilor de achiziție.

Ministerul mai menționează că licitațiile pentru bunurile și serviciile necesare vor fi inițiate, după ce va fi aprobată hotărârea Guvernului privind organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței. Potrivit sursei citate, ediția din acest an va fi dedicată exclusiv artiștilor autohtoni. Totuși, lista participanților și valoarea contractelor nu au fost încă stabilite.

Bugetul alocat de stat pentru organizarea concertelor de Ziua Independenței a variat în ultimii ani în funcție de amploarea evenimentelor.  În 2025, Guvernul a cheltuit aproximativ 6 milioane de lei pentru organizarea Zilei Independenței. Banii au fost utilizați pentru manifestările organizate într-o singură zi, pe 27 august, inclusiv pentru concertul din Piața Marii Adunări Naționale, contractul fiind atribuit direct companiei Suhih Production SRL, după anularea unei licitații publice inițiale. Banii de la Ministerul Culturii au fost alocați pentru serviciile logistice aferente Zilei Independenței.

În 2024, când sărbătoarea s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, bugetul a fost de aproximativ 10 milioane de lei, iar pe scenă au urcat atât artiști autohtoni, cât și internaționali. De organizare s-a ocupat tot compania Suhih Production SRL, în urma unei proceduri de negociere.

În 2023, statul a cheltuit peste 4,5 milioane de lei pentru organizarea concertului dedicat Zilei Independenței.

Sursă
ipn
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