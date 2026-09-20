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20 Septembrie 2026, 14:45
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Ministerul Apărării: Nu au fost înregistrate zboruri neautorizate deasupra Republicii Moldova

Ministerul Apărării informează că, în noaptea de 20 septembrie, nu au fost înregistrate zboruri neautorizate în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Ministerul Apărării: Nu au fost înregistrate zboruri neautorizate deasupra Moldovei.
Ministerul Apărării: Nu au fost înregistrate zboruri neautorizate deasupra Moldovei.

Anterior, locuitorii raioanelor Orhei și Călărași au anunțat poliția că, pe timp de noapte, au observat un obiect zburător și o explozie.

În legătură cu informațiile apărute în spațiul public despre presupuse zboruri neautorizate și explozii în unele localități din raioanele Orhei și Călărași, Ministerul Apărării comunică faptul că, potrivit datelor disponibile, în perioada indicată nu au fost înregistrate zboruri neautorizate în spațiul aerian al Republicii Moldova.

„Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și sigure și să evite răspândirea informațiilor neverificate”, au comunicat reprezentanții instituției.

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