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13 Iulie 2026, 08:02
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Ministerul Apărării, despre drona prăbușită: Ar fi un Shahed 136 rusesc

O dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa, Ucraina.

Ministerul Apărării, despre drona prăbușită: Ar fi un Shahed 136 rusesc.
Ministerul Apărării, despre drona prăbușită: Ar fi un Shahed 136 rusesc.

Ministerul Apărării a anunțat noi detalii despre drona care, în noaptea de 13 iulie, s-a prăbușit și a explodat la periferia satului Copanca din raionul Căușeni. Potrivit Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, aparatul de zbor descoperit la ora 01:03 a fost preliminar identificat ca o dronă de tip Geran-2 (Shahed 136).

Drona ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa, Ucraina.

La fața locului activează echipele de specialiști din structurile abilitate, care stabilesc toate circumstanțele cazului.

Reamintim că, în noaptea de 13 iulie, la periferia satului Copanca din raionul Căușeni, o dronă s-a prăbușit și a explodat. Despre acest lucru a anunțat Inspectoratul General al Poliției.

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