Ministerul Apărării al Moldovei va achiziționa noi sisteme de detectare, inclusiv pentru drone.

Ministerul Apărării al Republicii Moldova va achiziționa, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, noi sisteme de detectare, inclusiv interceptoare pentru drone.

Despre aceasta a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, precizând că, de la începutul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei, în spațiul aerian al Moldovei au avut loc 34 de incidente cu implicarea dronelor și rachetelor balistice, transmite infotag.md.

El a menționat că participarea Ministerului Apărării la achizițiile de radare și drone se realizează cu sprijin direct din partea Uniunii Europene, inclusiv prin Fondul European pentru Pace, printr-un pachet de 120 milioane de euro, aprobat pe 13 iulie de Consiliul Uniunii Europene.

„Moldova colaborează, de asemenea, cu Alianța Nord-Atlantică. Scopul este de a identifica asistența în cadrul liniei DCB (inițiativa NATO pentru consolidarea capacităților de apărare și de securitate conexe – n.r.), în contracararea dronelor. Interceptoarele lansate împotriva avioanelor de atac sunt de un tip, iar interceptoarele dronelor sunt o altă tehnologie”, a explicat el.

Potrivit secretarului de stat, Moldova se confruntă cu problema „spațiului strategic de adâncime”, ceea ce complică semnificativ procesul de intervenție în cazul încălcării spațiului aerian de către drone. Specialiștii trebuie să evalueze foarte rapid consecințele interceptării dispozitivului, dacă acesta este echipat cu explozibil, stabilind locul posibil al căderii aparatului de zbor.