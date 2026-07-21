theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
21 Iulie 2026, 10:24
21 558
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a îndemnat cetățenii să evite călătoriile în Orientul Mijlociu

În contextul situației actuale de securitate din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă insistent cetățenilor să evite orice călătorii neesențiale în regiune.

Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a îndemnat cetățenii să evite călătoriile în Orientul Mijlociu.
Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a îndemnat cetățenii să evite călătoriile în Orientul Mijlociu.

Cetățenii care se află deja în țările regiunii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să urmărească constant informațiile furnizate de autoritățile locale și să respecte strict instrucțiunile de securitate introduse în situații de urgență, scrie rupor.md.

Ministerul îndeamnă cetățenii să obțină informații despre evoluția situației de securitate exclusiv din surse oficiale și să mențină legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova acreditate în țările respective.

În prezent, în mai multe state din Orientul Mijlociu sunt în vigoare restricții privind utilizarea spațiului aerian, ceea ce poate afecta programul curselor aeriene.

În acest context, cetățenilor li se recomandă să mențină legătura cu companiile aeriene și/sau agențiile de turism, să verifice regulat statusul zborurilor și să ia în considerare opțiuni alternative de călătorie doar dacă acestea nu implică riscuri suplimentare pentru securitate.

De asemenea, cetățenilor Republicii Moldova li se recomandă să comunice datele lor de contact misiunilor diplomatice ale țării din regiune, pentru a putea fi contactați prompt și informați în caz de situație de urgență.

Pentru a primi asistență consulară, cetățenii moldoveni pot apela la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din regiune.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici