Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a îndemnat cetățenii să evite călătoriile în Orientul Mijlociu.

În contextul situației actuale de securitate din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă insistent cetățenilor să evite orice călătorii neesențiale în regiune.

Cetățenii care se află deja în țările regiunii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să urmărească constant informațiile furnizate de autoritățile locale și să respecte strict instrucțiunile de securitate introduse în situații de urgență, scrie rupor.md.

Ministerul îndeamnă cetățenii să obțină informații despre evoluția situației de securitate exclusiv din surse oficiale și să mențină legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova acreditate în țările respective.

În prezent, în mai multe state din Orientul Mijlociu sunt în vigoare restricții privind utilizarea spațiului aerian, ceea ce poate afecta programul curselor aeriene.

În acest context, cetățenilor li se recomandă să mențină legătura cu companiile aeriene și/sau agențiile de turism, să verifice regulat statusul zborurilor și să ia în considerare opțiuni alternative de călătorie doar dacă acestea nu implică riscuri suplimentare pentru securitate.

De asemenea, cetățenilor Republicii Moldova li se recomandă să comunice datele lor de contact misiunilor diplomatice ale țării din regiune, pentru a putea fi contactați prompt și informați în caz de situație de urgență.

Pentru a primi asistență consulară, cetățenii moldoveni pot apela la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din regiune.