Militarii moldoveni vor participa la parada militară de la Paris.

Grupul purtătorilor de drapel ai Detașamentului de Onoare al Armatei Naționale a Moldovei va participa pe 14 iulie la parada militară de la Paris, cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze.

Potrivit Ministerului Apărării, militarii moldoveni vor defila pe Champs-Élysées împreună cu unități ale Forțelor Armate ale Franței și reprezentanți ai altor țări partenere, în prezența autorităților franceze și a oaspeților oficiali, transmite rupor.md.

Delegația Moldovei va fi condusă de maiorul Vitalie Josan, iar drapelul de stat al Republicii Moldova va fi purtat de sergentul clasa a II-a Sergiu Ceburciu.

Va fi a doua participare a militarilor moldoveni la parada militară cu ocazia Zilei Naționale a Franței.

Ziua Națională a Franței este sărbătorită anual pe 14 iulie și este legată de căderea Bastiliei în 1789 — un eveniment considerat simbolul începutului Revoluției Franceze. Parada militară de pe Champs-Élysées este una dintre cele mai mari ceremonii militare din Europa și, pe lângă militarii francezi, reunește contingente și delegații ale țărilor partenere invitate.