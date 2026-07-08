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rupor.md logorupor
8 Iulie 2026, 11:44
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Militarii moldoveni vor participa la parada militară de la Paris

Grupul purtătorilor de drapel ai Detașamentului de Onoare al Armatei Naționale a Moldovei va participa pe 14 iulie la parada militară de la Paris, cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze.

Militarii moldoveni vor participa la parada militară de la Paris.
Militarii moldoveni vor participa la parada militară de la Paris.

Potrivit Ministerului Apărării, militarii moldoveni vor defila pe Champs-Élysées împreună cu unități ale Forțelor Armate ale Franței și reprezentanți ai altor țări partenere, în prezența autorităților franceze și a oaspeților oficiali, transmite rupor.md.

Delegația Moldovei va fi condusă de maiorul Vitalie Josan, iar drapelul de stat al Republicii Moldova va fi purtat de sergentul clasa a II-a Sergiu Ceburciu.

Va fi a doua participare a militarilor moldoveni la parada militară cu ocazia Zilei Naționale a Franței.

Ziua Națională a Franței este sărbătorită anual pe 14 iulie și este legată de căderea Bastiliei în 1789 — un eveniment considerat simbolul începutului Revoluției Franceze. Parada militară de pe Champs-Élysées este una dintre cele mai mari ceremonii militare din Europa și, pe lângă militarii francezi, reunește contingente și delegații ale țărilor partenere invitate.

Militarii moldoveni vor participa la parada militară de la Paris

Militarii moldoveni vor participa la parada militară de la Paris

Militarii moldoveni vor participa la parada militară de la Paris

Sursă
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