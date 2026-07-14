Militarii moldoveni au defilat la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Franței.

Un grup de militari ai Armatei Naționale a Moldovei a participat astăzi, 14 iulie, la parada militară de la Paris, dedicată Zilei Naționale a Franței.

Potrivit informațiilor Ministerului Apărării, Armata Națională a fost reprezentată de grupul port-drapel al Companiei Gărzii de Onoare. Militarii moldoveni au defilat pe bulevardul Champs-Élysées alături de camarazii din 35 de state partenere.

Conform datelor Ministerului Forțelor Armate din Franța, la paradă au participat aproximativ 8.500 de militari și reprezentanți ai structurilor de forță. La eveniment au fost implicate 98 de avioane, 33 de elicoptere, 315 unități de tehnică, inclusiv 98 de motociclete, precum și 193 de cai.

Ministerul Apărării a subliniat că participarea militarilor moldoveni la una dintre cele mai importante ceremonii militare din Franța contribuie la consolidarea cooperării între armatele statelor partenere.