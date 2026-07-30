Milioane irosite în medicina legală: Un aparat de 6,5 milioane de lei a degradat înainte să fie pus în funcțiune

Dosarul penal privind posibila falsificare a unui tender în valoare de 6,5 milioane de lei rămâne blocat de 11 ani.

Este vorba despre echipamente pentru efectuarea expertizelor genetice, pe care Centrul de Medicină Legală le-a achiziționat încă din 2013.

Deși au trecut mai bine de zece ani, aparatul pentru secvențierea acizilor nucleici nu a fost pus în funcțiune și a rămas sigilat tot acest timp. Mai mult, în prezent echipamentul este moral depășit, informează Radio Moldova.

La 13 ani de la achiziție, acest caz mediatizat continuă să ridice numeroase întrebări. Compania Teleradio-Moldova a încercat să afle în ce stadiu se află ancheta Procuraturii Anticorupție și cine este responsabil pentru faptul că 6,5 milioane de lei au fost cheltuiți pe un echipament care, la vremea respectivă, era necesar, dar nu a fost folosit.

Milioane de lei pentru reforma justiției

Strategia de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011–2016 prevedea consolidarea capacităților laboratorului de analiză ADN prin achiziționarea echipamentului necesar.

Acesta ar fi permis efectuarea expertizelor genetice în Moldova, facilitând investigarea infracțiunilor prin obținerea de probe științifice și utilizarea expertizei medico-legale.

La momentul respectiv, Moldova era singura țară fără un astfel de echipament. Astfel de expertize se realizau doar în România.

În 2013, Centrul de Medicină Legală a anunțat o licitație pentru achiziționarea unui aparat pentru secvențierea acizilor nucleici în valoare de 6,5 milioane de lei. Fondurile au fost alocate în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Problema consta în faptul că mai întâi trebuia construit și echipat laboratorul, iar apoi achiziționat echipamentul. În practică, s-a procedat invers — echipamentul a fost cumpărat înainte de a fi identificat spațiul pentru laborator.

Auditorii Curții de Conturi au semnalat această problemă în mai multe rapoarte anuale privind executarea bugetului Ministerului Sănătății.

„Practic, echipamentul nu funcționează de trei ani și este depozitat în magazie, deoarece persoanele responsabile nu au verificat din timp existența unui spațiu care să corespundă cerințelor pentru amplasarea laboratorului de expertiză genetică”, se menționa într-unul dintre rapoartele instituției.

Utilizarea unui astfel de echipament ar fi permis elucidarea infracțiunilor deosebit de grave și reducerea semnificativă a duratei cercetărilor genetice.

Lipsa de consecvență în implementarea reformei a constituit motivul intervenției Procuraturii Generale, care în 2015 a inițiat un dosar penal împotriva fostului director al Centrului de Medicină Legală și a altor persoane implicate în achiziție.

Achiziție cu „dedicație”

Fostul director al Centrului de Medicină Legală, Ion Cuvșinov, împreună cu adjunctul său, Andrei Pădure, și un specialist al instituției au fost reținuți de procurori și ofițerii Anticorupție, fiind bănuiți că ar fi trucat licitația de achiziționare a echipamentului pentru laboratorul în care urmau să fie efectuate teste ADN, prejudiciind statul cu circa 10 milioane de lei.

Urmărirea penală a fost pornită în primăvara anului 2015, după ce, în vara anului 2013, la CML a fost constituit grupul de lucru pentru achiziții publice, care urma să selecteze compania ce va livra echipamentul genetic medico-legal.

Potrivit mai multor articole publicate în presa din acea perioadă, în intervalul iunie-august 2013, un expert din cadrul CML i-ar fi dat asigurări unei companii din România că va câștiga licitația pentru procurarea echipamentului necesar dotării laboratorului.

Ulterior, acesta le-ar fi organizat reprezentanților companiei române vizite neprotocolare la Ministerul Sănătății și la Centrul de Medicină Legală. În urma discuțiilor, s-a convenit elaborarea caietului de sarcini în așa fel încât parametrii și specificațiile tehnice ale utilajului solicitat să coincidă cu cele ale utilajului medical ce urma să fie propus de ofertantul din România.

În consecință, a fost „aranjată” o licitație care a creat un mediu neconcurențial și a facilitat din start câștigarea contractului de către agentul economic din România.

„Ca rezultat al acțiunilor infracționale ale grupului menționat, a fost organizată o licitație neloială, concertată, cu minimizarea concurenței și favorizarea a priori a agentului economic”, declarau procurorii, citați de anticoruptie.md.

Mai mult decât atât, conducerea CML cunoștea că echipamentul respectiv nu era suficient pentru punerea în funcțiune a unui laborator de genetică judiciară.

De asemenea, s-a stabilit că tehnologia care urma să fie aplicată de acest aparat nu era validată de comunitatea științifică internațională pentru identificarea umană. Astfel, fără procedura de validare, nu putea fi efectuată acreditarea laboratorului, iar rezultatele obținute într-un laborator nevalidat și neacreditat ar fi fost nule.

Echipament „modern” în 2013, inutil în 2026

Un alt fost director al CML, Vasile Șarpe, declara pentru Europa Liberă, în anul 2022, că dispozitivul este deja depășit și că pentru el nu se mai produc piese de schimb.

Mai mult decât atât, aparatul propus de compania română era de generația a doua, nu de a treia, ceea ce înseamnă că chiar și pentru anul 2013 echipamentul era depășit ca tehnologie.

„După finalizarea procedurilor legale, instituția va analiza posibilitățile de valorificare a echipamentului, în funcție de deciziile autorităților competente și de starea tehnică a acestuia”, a declarat, pentru Teleradio-Moldova, actualul director al CML, Ivan Bulgaru.

Reforma, realiză abia în 2018

După doi ani de la momentul în care laboratorul trebuia să devină funcțional conform Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011 - 2016, abia în anul 2018 au fost puse bazele primului laborator de testare ADN din țară.

Creat la Chișinău pentru stabilirea paternității, identificarea suspecților și a victimelor catastrofelor, laboratorul activează și în prezent în cadrul Centrului de Medicină Legală.

„Centrul de Medicină Legală dispune de un laborator modern de investigații molecular-genetice, dotat cu echipamente de înaltă performanță și tehnologii avansate, capabile să ofere rezultate rapide, precise și de încredere. Din anul 2019, laboratorul realizează expertize genetice atât la solicitarea organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată, cât și la cererea persoanelor fizice. Până în prezent, în cadrul acestui laborator au fost realizate peste 700 de expertize genetice, fiind examinate peste 3.000 de obiecte și probe biologice. Principalul beneficiar al acestor servicii este Inspectoratul General al Poliției, reprezentând circa 75% din totalul solicitărilor”, a menționat Ivan Bulgaru.

Datorită acestui laborator, au fost soluționate mai multe cauze prin identificarea persoanelor pe baza urmelor biologice prelevate de la locul faptei sau de pe corpurile delicte în cadrul infracțiunilor contra vieții, sănătății, integrității sexuale sau patrimoniului -omoruri, vătămări corporale, violuri, furturi.

Un alt rezultat important ține de identificarea persoanelor dispărute și a fragmentelor de cadavru în cazuri de infracțiuni, accidente sau dezastre, precum și stabilirea relațiilor biologice de înrudire - paternitate, maternitate, fraternitate etc.

Un element la fel de important este că, în februarie 2025, laboratorul a fost acreditat conform standardului internațional ISO/IEC 17025, ceea ce demonstrează competența și capabilitatea funcționării acestuia în conformitate cu standardele internaționale de calitate.

Cauza penală, aproape finalizată

Dosarul de escrocherie a fost preluat de Procuratura Anticorupție (PA) în anul 2016. Până în prezent, organele de drept au efectuat o serie de acțiuni de urmărire penală, care au inclus expertize contabile și tehnice. În prezent, urmărirea penală se află la etapa de finalizare, au confirmat reprezentanții PA pentru Teleradio-Moldova.

„Caracterul complex al cauzei este determinat de perioada îndelungată în care se presupune că au fost săvârșite faptele investigate, volumul considerabil al acțiunilor de urmărire penală efectuate și numărul mare de învinuiți. Totodată, a fost dispusă și efectuată o constatare tehnico-științifică contabilă, aceasta fiind finalizată. Concluziile constatării au vizat stabilirea prejudiciului cauzat prin acțiunile imputate învinuiților pentru o perioadă extinsă de activitate”, se arată în răspunsul oficial al acuzatorilor de stat.

Potrivit PA, faptele comise de bănuiți sunt catalogate ca infracțiuni deosebit de grave, iar pedeapsa maximă depășește 12 ani de închisoare.

De asemenea, termenul de prescripție pentru acest tip de infracțiune este de 20 de ani.