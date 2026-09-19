Mediul de afaceri propune ajustarea limitelor pentru alimentația și transportul angajaților

În condițiile deficitului de personal calificat, membrii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova propun din nou autorităților să ajusteze plafoanele actuale de deducere a cheltuielilor antreprenoriale.

Întrucât acestea nu mai reflectă realitățile economice, reprezentanții patronatelor propun modificarea lor, în conformitate cu situația actuală. Astfel, în cazul tichetelor de masă, angajatorii propun majorarea plafonului valorii nominale deductibile la cel puțin 100–150 de lei pentru fiecare zi lucrătoare, transmite logos-pres.md

Totodată, aceștia consideră oportună indexarea anuală a plafonului. Organizația a calculat că suma de 55 de lei, stabilită în 2020, ajustată la inflație, ar corespunde astăzi unei sume de aproximativ 104 lei.

Mai ales că majorarea TVA în sectorul HoReCa reduce suplimentar puterea de cumpărare a tichetului.

Acestea sunt cheltuieli operaționale, nu beneficii personale

În ceea ce privește deducerile pentru transportul angajaților, angajatorii propun eliminarea limitei de 75 de lei pentru fiecare angajat pe zi și recunoașterea integrală drept deductibile a mijloacelor documentate cheltuite în aceste scopuri.

Acestea sunt cheltuieli operaționale, nu beneficii personale, se subliniază în poziția organizației privind proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. În ceea ce privește mijloacele întreprinderii destinate cazării/chiriei, membrii acesteia propun scutirea de impozitare a sumelor achitate de angajator pentru închirierea clădirii în care locuiește angajatul, în limita a 20% din salariul mediu lunar prognozat pentru un angajat (în conformitate cu articolul 76 din Codul fiscal al României).

De asemenea, reprezentanții patronatelor propun extinderea bazei deductibile prin includerea cheltuielilor pentru spații adaptate copiilor angajaților, în conformitate cu articolul 252³ din Codul muncii.