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19 Septembrie 2026, 08:49
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Mediul de afaceri cere ajustarea plafoanelor pentru hrana și transportul angajaților

Pe fondul deficitului de personal calificat, patronatele cer majorarea plafoanelor deductibile pentru hrana și transportul angajaților.

Mediul de afaceri cere ajustarea plafoanelor pentru hrana și transportul angajaților.
Mediul de afaceri cere ajustarea plafoanelor pentru hrana și transportul angajaților.

Întrucât acestea nu mai reflectă realitățile economice, reprezentanții patronatelor propun modificarea lor, în conformitate cu situația actuală. Astfel, în cazul tichetelor de masă, angajatorii propun majorarea plafonului valorii nominale deductibile la cel puțin 100–150 de lei pentru fiecare zi lucrătoare, transmite logos-pres.md

Totodată, aceștia consideră oportună indexarea anuală a plafonului. Organizația a calculat că suma de 55 de lei, stabilită în 2020, ajustată la inflație, ar corespunde astăzi unei sume de aproximativ 104 lei. 

În plus, majorarea TVA în sectorul HoReCa reduce puterea de cumpărare a tichetului.

Acestea sunt cheltuieli operaționale, nu beneficii personale 

În ceea ce privește deducerile pentru transportul angajaților, angajatorii propun eliminarea limitei de 75 de lei pentru fiecare angajat pe zi și deducerea integrală a cheltuielilor de transport justificate prin documente. 

Acestea sunt cheltuieli operaționale, nu beneficii personale, se subliniază în poziția organizației privind proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. În ceea ce privește mijloacele întreprinderii destinate cazării/chiriei, membrii acesteia propun scutirea de impozitare a sumelor achitate de angajator pentru închirierea clădirii în care locuiește angajatul, în limita a 20% din salariul mediu lunar prognozat pentru un angajat (după modelul prevederilor articolului 76 din Codul fiscal al României). 

De asemenea, reprezentanții patronatelor propun extinderea bazei deductibile prin includerea cheltuielilor pentru spații adaptate copiilor angajaților, în conformitate cu articolul 252³ din Codul muncii.

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