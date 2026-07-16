Mediul de afaceri a criticat noile reguli privind fumatul: Acesta este interzis aproape peste tot.

Noile norme ale legii privind controlul tutunului înăspresc regulile de fumat în spațiile publice de recreere din Moldova.

Restricțiile vor afecta în special plajele, piscinele și parcurile acvatice, cele mai frecventate locuri în perioada de vară.

Este interzis nu doar fumatul țigărilor, ci și al dispozitivelor fără fum și al narghilelelor. Autoritățile precizează că sub teritoriul piscinei sau plajei se înțelege nu doar zona apei, ci și toată infrastructura din jurul acesteia – zonele de odihnă, terasele, vestiarele, trecerile și zonele deservite, scrie infotag.md.

Vizitatorii care planifică să se odihnească vara aceasta la piscine, plaje publice sau în parcuri acvatice vor fi nevoiți să iasă efectiv din zona de odihnă pentru a fuma, deoarece noile restricții se aplică întregului teritoriu.

Potrivit autorităților, limitele acestor zone trebuie să fie clar marcate de administrația obiectivelor: în prezența unor limite naturale sau administrative, acestea sunt folosite ca reper, iar în lipsa lor se stabilesc semne informative speciale privind interzicerea fumatului.

Fumatul este permis doar în locuri special amenajate, în afara teritoriului piscinelor și plajelor. Aceste zone trebuie să fie situate la minimum 10 metri de spațiile publice, intrări și clădiri, pentru a exclude pătrunderea fumului de tutun în locurile aglomerate.

Ideea legii, desigur, sună nobil: aer curat, protecția copiilor, lupta pentru sănătatea națiunii. Dar dacă coborâm de la nivelul formulărilor normative la nivelul omului obișnuit cu prosop, șlapi și țigară „după baie”, imaginea devine considerabil mai puțin ideală.

În final, rămâne senzația unui dezechilibru: restricțiile devin mai dure și mai detaliate, dar întrebarea „cum va funcționa asta pentru oameni la fața locului” rămâne încă deschisă.

Pe lângă vizitatori, legea afectează și afacerile legate de narghilele, deoarece fumatul narghilelei este de asemenea interzis. Drept urmare, acest tip de servicii dispare practic din localuri și zone de odihnă asupra cărora se aplică noile restricții.

Antreprenoarea și expertă în domeniul HoReCa, Aneta Zasavțchi susține că principala problemă este lipsa locurilor clar amenajate pentru fumat. În practică, ținând cont de planificarea orașului nostru, mai ales acolo unde localurile sunt situate unul lângă altul (terasă lângă terasă, ușă lângă ușă), este practic imposibil să se respecte toate normele. Ca rezultat, fumatul este interzis aproape peste tot, dar nu se explică unde poate fi organizat legal.

În ceea ce privește dialogul cu proprietarii piscinelor, restaurantelor și afacerilor, astfel de inițiative în ultimii ani practic nu sunt discutate. Dimpotrivă, reglementarea devine tot mai strictă fără o elaborare suplimentară a soluțiilor practice. „În ultimii 3-4 ani nimeni nu ne întreabă nimic, opinia noastră nu interesează pe nimeni, iar regulile și legile sunt doar înăsprite”, a adăugat Aneta Zasavițchi.

Pentru încălcarea regulilor sunt prevăzute sancțiuni. Cetățenii pot fi amendați sau obligați la muncă în folosul comunității, iar proprietarii obiectivelor pot suporta răspunderi mai serioase, inclusiv amenzi și restricții temporare ale activității în cazul nerespectării cerințelor legii.