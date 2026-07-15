Medicii au comparat serviciile medicale din Moldova cu cele din străinătate: Acces prin telefon față de luni de așteptare.

Medicii moldoveni rămân foarte loiali pacienților, dar aceștia din urmă nu apreciază acest lucru și se plâng adesea că nu sunt primiți atât de repede pe cât și-ar dori.

Și asta în condițiile în care sistemul de sănătate din Moldova asigură un nivel fără precedent de acces la medici specialiști, în timp ce în Occident trebuie să aștepți până la jumătate de an pentru o programare, iar pentru o consultație fără programare trebuie să plătești sume considerabile clinicii respective, transmite noi.md.

Această opinie a fost exprimată de neurologul intervenționist Andrei Filioglo și de neurochirurgul Victor Andronachi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” de pe canalul N4.

Referindu-se la relația dintre medici și pacienți la noi și în străinătate, Andrei Filioglo a explicat că principala diferență constă în faptul că, în străinătate, comunicarea directă între medic și pacient prin convorbiri telefonice personale sau rețele sociale este imposibilă.

Programarea la clinică se face prin intermediul secretarului personal sau al secretarului departamentului. În același timp, pacientul nu are practic acces la numărul de telefon personal al medicului, ca să nu mai vorbim de a-l suna noaptea, în zilele de weekend, de a-i scrie pe rețelele sociale și așa mai departe.

El a subliniat că în Moldova situația este viceversa, iar acest lucru reprezintă un fel de neajuns al sistemului nostru din punctul de vedere al confortului medicului, dar un avantaj imens în ceea ce privește accesul pacienților noștri la un tratament de înaltă specializare și de calitate.

De exemplu, în Israel este practic imposibil să ajungi la un specialist cu pregătire foarte îngustă, cum ar fi un neurochirurg specializat în neurochirurgia bazei craniului, fără a sta la coadă, în cazul unei probleme de rutină. Pentru a obține o programare la un astfel de specialist, trebuie să aștepți cel puțin 4-6 luni. Iar pentru o consultație de urgență, fără a aștepta la rnd, pacientul trebuie să plătească o sumă considerabilă nu medicului, dar clinicii. O parte din sumă este acoperită de compania de asigurări la care este asigurat pacientul, iar o parte este plătită separat de pacient. Beneficiarul banilor pentru consultație este clinica, iar o parte din acești bani pentru consultația de urgență o primește direct medicul.

Dacă problema este urgentă, de exemplu, în cazul unui infarct, al unui accident vascular cerebral sau al unui traumatism acut, atunci se acordă asistență medicală de urgență. Dar dacă problema este una de rutină, pacientul având dureri pe fundalul unei afecțiuni de rutină sau un anumit disconfort, atunci pacientul va aștepta mult și foarte mult.

Andrei Filioglo a precizat că în străinătate nu există astfel de situații, care se întâlnesc uneori la noi, când pacienții se plâng pe rețelele sociale că, de exemplu, cu dureri de spate, au așteptat la spital timp de 4 ore un medic care era la operație și nu i-a putut consulta imediat.

Medicul neurolog intervenționist a remarcat că, în străinătate, oamenii așteaptă uneori o zi întreagă la sala de primire până la primul contact cu un medic specialist, nu cu un medic de urgență, iar acest lucru este normal; în general, acolo nu există o astfel de agitație ca la noi, unde se consideră că, odată ce pacientul a fost adus la spital, acesta trebuie examinat imediat.

Neurochirurgul Victor Andronachi a confirmat că medicii noștri sînt, în general, foarte loiali pacienților și că, de exemplu, în Marea Britanie trebuie să aștepți 4-6 luni pentru a te întîlni cu un medic specialist, iar după pandemia de coronavirus această așteptare a ajuns la 12-14 luni. Au fost multe cazuri în care compatrioților noștri din străinătate le-a fost mai ușor să se întoarcă acasă, în Moldova, pentru a-și rezolva problemele medicale, decât să aștepte jumătate de an rândul la medic în străinătate.

Victor Andronachi a explicat că nu toți cetățenii Moldovei înțeleg cum funcționează sistemul nostru, care are propriile sale priorități. De exemplu, într-o situație de urgență, cînd omul este pe moarte sau prezintă semne de patologie acută și este necesar să se acționeze rapid, pacientul este plasat în „zona roșie”, unde i se acordă asistență medicală imediat. Există, de asemenea, „zona verde”, „zona galbenă” și „zona albastră”, în care pacienții sînt repartizați în funcție de gravitatea simptomelor și a afecțiunilor cu care se prezintă.