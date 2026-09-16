Medicamentele eliberate fără rețetă vor putea fi cumpărate pe Internet.

În Moldova va fi permisă vânzarea medicamentelor prin Internet. Însă doar a preparatelor medicale fără rețetă, precum și a medicamentelor prescrise pe baza unei rețete electronice.

Aceasta și o serie de alte prevederi referitoare la schimbările legate de digitalizarea sistemului de sănătate se regăsesc în proiectul noii Legi privind activitatea farmaceutică, scrie logos-pres.md.

Ministerul Sănătății a supus din nou consultărilor publice proiectul care reglementează noua procedură de comercializare a medicamentelor, procedurile de supraveghere a pieței, precum și propune o serie de inovații.

Astfel, toate farmaciile autorizate, indiferent de forma de proprietate, vor fi obligate să utilizeze sistemul informațional și să înregistreze în acesta eliberarea preparatelor comercializate.

Potrivit documentului, medicamentele vor putea fi vândute online doar de farmaciile comunitare autorizate, prin propriile site-uri sau platforme electronice, după notificarea prealabilă a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Livrarea va fi permisă doar pe teritoriul Republicii Moldova.

Vânzarea medicamentelor prin marketplace-uri care nu prevăd participarea directă a unei farmacii autorizate va fi interzisă. Pe pagina fiecărui medicament de pe site-ul companiei vor fi indicate denumirea comercială și denumirea comună internațională, indicațiile terapeutice, instrucțiunile și prețul.

În plus, pe site-urile farmaciilor va fi afișat un logo național unic, cu trimitere la registrul oficial al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Instituția va fi obligată să publice lista farmaciilor care au dreptul să vândă medicamente la distanță.