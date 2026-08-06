Medicamente, un cuțit de vânătoare și un accesoriu pentru canabis, ridicate la frontieră.

Potrivit informațiilor, primul caz a avut loc la Punctul de trecere a frontierei Mirnoe la ieșirea din Republica Moldova. În timpul verificării unui autobuz de rută care circula pe ruta Chișinău — Izmail, în urma controlului bagajelor, într-una dintre genți au fost depistate 78 de fiole cu preparate medicamentoase, un cuțit de vânătoare și o râșniță manuală pentru canabis, ascunse printre haine și bunuri personale. Bagajul aparținea unui cetățean străin în vârstă de 20 de ani.

Al doilea caz a fost înregistrat la Punctul de trecere a frontierei Tudora, la intrarea în Republica Moldova. La controlul vamal a sosit un automobil Dacia, la volanul căruia se afla un cetățean moldovean în vârstă de 40 de ani. Alături de el se afla o cetățeană moldoveană în vârstă de 31 de ani. În pofida faptului că au declarat absența bunurilor supuse declarării, în lădița pentru animalul de companie au fost depistate preparate veterinare nedeclarate, în cantitate comercială.

Toate bunurile depistate au fost ridicate și urmează să fie supuse unei confiscări speciale. Persoanele riscă să fie sancționate în conformitate cu prevederile art. 43¹, 287 alin. (10) Cod Contravențional.