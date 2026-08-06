theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
6 August 2026, 10:25
3 395
Copiază linkul
Link copiat

Medicamente, un cuțit de vânătoare și un accesoriu pentru canabis, ridicate la frontieră

Angajații Serviciului Vamal și ai Poliției de Frontieră au depistat două încercări de transport ilegal de mărfuri în punctele vamale de la frontieră Mirnoe și Tudora.

Medicamente, un cuțit de vânătoare și un accesoriu pentru canabis, ridicate la frontieră.
Medicamente, un cuțit de vânătoare și un accesoriu pentru canabis, ridicate la frontieră.

Potrivit informațiilor, primul caz a avut loc la Punctul de trecere a frontierei Mirnoe la ieșirea din Republica Moldova. În timpul verificării unui autobuz de rută care circula pe ruta Chișinău — Izmail, în urma controlului bagajelor, într-una dintre genți au fost depistate 78 de fiole cu preparate medicamentoase, un cuțit de vânătoare și o râșniță manuală pentru canabis, ascunse printre haine și bunuri personale. Bagajul aparținea unui cetățean străin în vârstă de 20 de ani.

Al doilea caz a fost înregistrat la Punctul de trecere a frontierei Tudora, la intrarea în Republica Moldova. La controlul vamal a sosit un automobil Dacia, la volanul căruia se afla un cetățean moldovean în vârstă de 40 de ani. Alături de el se afla o cetățeană moldoveană în vârstă de 31 de ani. În pofida faptului că au declarat absența bunurilor supuse declarării, în lădița pentru animalul de companie au fost depistate preparate veterinare nedeclarate, în cantitate comercială.

Toate bunurile depistate au fost ridicate și urmează să fie supuse unei confiscări speciale. Persoanele riscă să fie sancționate în conformitate cu prevederile art. 43¹, 287 alin. (10) Cod Contravențional.

Medicamente, un cuțit de vânătoare și un accesoriu pentru canabis, ridicate la frontieră

Medicamente, un cuțit de vânătoare și un accesoriu pentru canabis, ridicate la frontieră

Medicamente, un cuțit de vânătoare și un accesoriu pentru canabis, ridicate la frontieră

Medicamente, un cuțit de vânătoare și un accesoriu pentru canabis, ridicate la frontieră

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici