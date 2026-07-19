Mătușa copilei rănite în accidentul din Grecia va însoți fetița la revenirea în Republica Moldova.

Copila, care și-a pierdut părinții și fratele de șase luni în tragedie, se află în stare critică la spital, transmite stiri.md cu referire la tvrmoldova.md.

Autoritățile au emis actele prin care femeia a fost împuternicită să însoțească fetița pe durata spitalizării, precum și la revenirea acesteia în Republica Moldova. Primarul orașului Strășeni, Valentina Casian, a precizat că documentul a fost eliberat în seara zilei de ieri.

„A fost emis actul, ieri-seară chiar, prin care mătușa fetiței a fost împuternicită să plece în Grecia, să însoțească fetița care este internată la spital, apoi, la întoarcere, în Republica Moldova. E un moment tragic, dureros, prin care trece această familie și, în astfel de momente, înțelegem cât de fragilă este viața și cât de important este să fim unii alături de alții”, a declarat Valentina Casian.

Potrivit presei elene, fetița este internată în Secția de Terapie Intensivă Pediatrică a Spitalului Hipocrate din Salonic. Aceasta a fost operată de două ori și este intubată, iar medicii afirmă că starea sa rămâne critică.

Între timp, au fost încheiate aproape toate demersurile necesare pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite ale celor doi soți și ale bebelușului lor de șase luni. Urmează să fie stabilită data la care acestea vor fi aduse în Republica Moldova.

Vestea tragediei a zguduit întreaga comunitate din Strășeni. Vecinii familiei spun că femeia lucra la o bancă, iar soțul său avea o mică afacere cu termopane. Oameni din diferite localități s-au mobilizat și au lansat o amplă campanie de strângere de fonduri pentru a sprijini familia.

Accidentul s-a produs în seara zilei de 16 iulie, în apropierea localității Polygyros. Automobilul înmatriculat în Republica Moldova, în care se afla familia, s-a ciocnit frontal cu o autocisternă. Cei doi soți și bebelușul lor au murit, iar fetița de șapte ani a fost singura supraviețuitoare.