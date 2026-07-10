Măsurile de securitate sporite de-a lungul Prutului: Există risc de incendii și înecuri.

Poliția de Frontieră și salvatorii din raionul Cantemir au intensificat măsurile preventive în localitățile de-a lungul râului Prut.

Poliția de Frontieră și salvatorii din raionul Cantemir au intensificat măsurile preventive în localitățile de-a lungul râului Prut. Scopul campaniei este reducerea riscului incendiilor de vegetație uscată și prevenirea cazurilor de înec în perioada de vară, transmite rupor.md.

Acțiunea este organizată de angajații sectoarelor Poliției de Frontieră Gotești și Toceni, împreună cu reprezentanții Serviciului Situațiilor Excepționale din raionul Cantemir.

În timpul întâlnirilor cu locuitorii, specialiștii au vorbit despre pericolul incendiilor de iarbă uscată și resturi vegetale și au reamintit regulile de comportament sigur în apropierea râului Prut și a lacurilor.

Cetățenilor li s-au distribuit materiale informative și li s-au oferit recomandări pentru un comportament responsabil în vederea protejării vieții, mediului înconjurător și proprietății.

Autoritățile au îndemnat locuitorii să nu ardă vegetația uscată și gunoiul, să folosească cu prudență sursele de foc și să nu arunce țigări nestinse în zonele naturale.

De asemenea, populația a fost informată despre regulile de siguranță pe apă: să nu se scalde în râul Prut și în alte lacuri neamenajate, să nu intre în apă după consumul de alcool și să supravegheze permanent copiii aflați în apropierea lacurilor.

În caz de incendiu, accident sau altă situație de urgență, cetățenii sunt rugați să sune la numărul 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități a Poliției de Frontieră.