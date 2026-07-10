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Point.md logoPoint
10 Iulie 2026, 21:26
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Măsurile de prevenire a incendiilor în fondul forestier, intensificate din cauza caniculei

În condițiile temperaturilor ridicate și ale riscului sporit de incendii, Agenția Moldsilva a intensificat măsurile de prevenire a incendiilor forestiere.

Măsurile de prevenire a incendiilor în fondul forestier, intensificate din cauza caniculei.
Măsurile de prevenire a incendiilor în fondul forestier, intensificate din cauza caniculei.

Specialiștii atenționează că orice sursă de foc sau neglijență ar putea provoca incendii cu impact devastator pentru fauna și flora pădurilor.

În condițiile Codului Galben de pericol de incendii emis de meteorologi, Agenția Moldsilva, în conlucrare cu entitățile silvice teritoriale, întreprinde măsuri consolidate pentru a preveni incendiile în fondul forestier, în pepinierele silvice sau alte suprafețe plantate cu culturi silvice.

Acțiunile inițiale se referă la organizarea patrulării fondului forestier, intensificarea supravegherii zilnice în zonele cu risc sporit de incendiu, precum și amplasarea panourilor antiincendiare și informative. 

Totodată, unitățile silvice au verificat existența echipamentelor necesare pentru combaterea incendiilor. În acest an au fost create 660 de kilometri de fâșii mineralizate noi și au fost întreținute 2 789 de kilometri de fâșii existente. Acestea contribuie la oprirea sau încetinirea răspândirii focului în cazul izbucnirii incendiilor.

De asemenea, specialiștii au verificat și au pus în ordine drumurile forestiere de intervenție împotriva incendiilor, cu o lungime totală de 740 de kilometri. Serviciile silvice și echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze rapid în situații de urgență.

Moldsilva reamintește că principalul factor în prevenirea incendiilor rămâne responsabilitatea cetățenilor. La vizitarea pădurilor este necesară respectarea regulilor de securitate împotriva incendiilor, iar în cazul depistării unor semne de foc este importantă apelarea imediată a serviciului 112.

Măsurile antiincendiare au fost deja realizate, în special, de Întreprinderile Silvice „Călărași”, „Nisporeni-Silva” și „Silva-Centru Ungheni”. Lucrări similare se desfășoară în toate unitățile silvice din țară.

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