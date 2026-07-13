Mariana Rață: Presa a început să investigheze PAS pentru că abuzurile sunt tot mai vizibile.

Jurnalista Mariana Rață susține că investigațiile publicate despre reprezentanți ai PAS nu este rezultatul unei conspirații sau al unor influențe externe, ci consecința faptului că abuzurile au devenit tot mai evidente.

Mariana Rață afirmă că anchetele jurnalistice publicate în ultimele săptămâni au provocat o criză de imagine și credibilitate fără precedent pentru partidul de guvernământ, soldată inclusiv cu demisii. Potrivit ei, în spațiul public au apărut întrebări privind motivele pentru care presa independentă a început să publice investigații despre actuala putere, însă jurnalista respinge ideea existenței unei coordonări din umbră, transmite stiri.md cu referire la tv8.md.

„Nu există nicio conspirație. Nicio mână invizibilă care ar fi în stare să declanșeze anchete în serie ale jurnaliștilor. Cu siguranță, Plahotniuc își dorește să dea în gât puterea. Nu exclud că pe interiorul PAS există grupuri care se ghiontesc între ele. Există o opoziție care vrea ca guvernarea să eșueze și există Moscova care aplaudă performanța presei independente din Moldova, pe care tot ea a încercat ani la rând să o decredibilizeze. Totuși, niciunul dintre ei nu ar fi fost în stare să ne influențeze activitatea. Presa a început să publice investigații despre putere pentru că abuzurile sunt tot mai vizibile”, afirmă jurnalista.

Rață compară abuzurile unei guvernări cu un „ghem de ață”, susținând că odată identificat „firul” potrivit, întreaga situație poate fi deconspirată.

„După mai mulți ani în care presa de investigație a stat cu ochii pe putere și a căutat firul, în sfârșit l-a găsit. Sunt sigură că anchete vor mai urma și este bine să urmeze. Este bine pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru parcursul nostru european, dar și pentru partidul de guvernare. Cu cât mai repede se vor disocia și îi vor elimina pe cei toxici, oportuniști sau corupți, cu atât mai repede își vor reabilita imaginea și vor demonstra că sunt diferiți de cei care au fost anterior la putere. În caz contrar, decesul politic al PAS va fi de neevitat”, susține aceasta.

Jurnalista afirmă că partidele care au guvernat Republica Moldova au plătit politic pentru trădarea încrederii alegătorilor, făcând referire la fostele guvernări conduse de Vlad Filat, Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc.

„Boroboațe se întâmplă în toate guvernările. Puterea corupe. Diferența o face reacția la aceste abuzuri”, spune Mariana Rață.

În acest context, ea critică reacția PAS la investigația privind averea deputatului Alex Trubca. Potrivit jurnalistei, solicitarea adresată Autorității Naționale de Integritate (ANI) pentru verificarea parlamentarului nu ar avea efecte.

„Au cerut ANI să îl verifice. S-au adresat unei instituții aflate sub control parlamentar care, în ultimii patru ani, a ratat să investigheze nereguli din declarațiile de avere ale reprezentanților puterii. Pot pune pariu că ANI nu va descoperi nicio problemă”, afirmă aceasta.

Mariana Rață susține însă că reacția președintelui R. Moldova, Maia Sandu în cazul Anastasiei Taburceanu a transmis un mesaj ferm.

„Nici în privința verișoarei Anastasia Taburceanu ANI nu ar fi găsit ceva. Ea a fost însă secerată de președintă, care a transmis astfel un semnal clar: nimeni nu va fi cruțat dacă abuzează”, afirmă jurnalista.

Referindu-se la deputatul PAS Alex Trubca, Mariana Rață susține că acesta și-ar fi dezvoltat considerabil averea în perioada exercitării mandatului de parlamentar.

Potrivit jurnalistei, în 2021, când a devenit deputat, Trubca deținea un automobil, un apartament cumpărat prin credit și o asociație obștească din care obținea venituri salariale și din darea în arendă a automobilului. În prezent, afirmă aceasta, parlamentarul ar fi devenit „multimilionar în domeniul imobiliar”, cu investiții atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.

„A făcut afacerile vieții sale din fotoliul de deputat. A avut grijă ca atunci când va pleca din Parlament să fie mult mai bogat decât atunci când a venit. Poate că nu este ilegal, dar cu siguranță este imoral”, conchide Mariana Rață.