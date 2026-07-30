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30 Iulie 2026, 10:52
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Mărfuri fără documente, în valoare de 200.000 de lei, reținute în nordul țării

Mai multe mărfuri de circa 200.000 de lei, fără acte, au fost depistate pe un traseu în nordul Republicii Moldova.

Mărfuri fără documente, în valoare de 200.000 de lei, reținute în nordul țării.
Mărfuri fără documente, în valoare de 200.000 de lei, reținute în nordul țării.

Incidentul a fost documentat de angajații grupurilor mobile ale Serviciului Vamal, care au oprit pentru control vamal un automobil de model Volkswagen Crafter ce circula pe traseul R7, în apropiere de Râșcani.

În urma verificărilor în compartimentul de marfă al automobilului, a fost depistată o cantitate mare de bunuri, printre care aparate electrocasnice, telefoane mobile, bijuterii, încălțăminte, parfumuri și accesorii. Toate au fost transportate fără documente care să confirme proveniența lor legală și/sau vămuirea.

Valoarea preliminară a bunurilor depistate este de aproximativ 200.000 de lei.

Mărfuri fără documente, în valoare de 200.000 de lei, reținute în nordul țării

Mărfuri fără documente, în valoare de 200.000 de lei, reținute în nordul țării

Mărfuri fără documente, în valoare de 200.000 de lei, reținute în nordul țării

Mărfuri fără documente, în valoare de 200.000 de lei, reținute în nordul țării

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