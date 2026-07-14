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omniapres
14 Iulie 2026, 08:02
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Mama unui copil cu dizabilități, obligată să returneze 60.000 de lei: Reacția unei deputate PAS

Ludmila Adamciuc a reacționat la cazul unei locuitoare din Chișinău, care a declarat că autoritățile îi cer familiei să restituie aproape 60.000 de lei din cauza unei erori la calcularea plăților pentru copilul cu dizabilități.

Mama unui copil cu dizabilități, obligată să returneze 60.000 de lei: Reacția unei deputate PAS.
Mama unui copil cu dizabilități, obligată să returneze 60.000 de lei: Reacția unei deputate PAS.

Deputata PAS a îndemnat părinții copiilor cu dizabilități să verifice dacă nu beneficiază simultan de serviciul de asistență personală și de alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, deoarece legislația nu permite combinarea acestor două tipuri de sprijin, scrie omniapres.md.

„Dacă beneficiați de serviciul de asistență personală, este necesar să renunțați la alocație. Dacă primiți alocația, nu puteți folosi simultan serviciul de asistență personală”, a explicat Adamciuc.

Ea a menționat că, în cazul identificării unor plăți nejustificate, legea prevede recuperarea acestora, însă fiecare caz trebuie analizat individual.

Potrivit deputatei, dacă beneficiarul a furnizat informații false sau nu a comunicat modificarea circumstanțelor, acesta poate fi obligat să restituie banii. Totuși, dacă datoria a apărut din cauza unei erori a autorităților de stat, responsabilitatea trebuie să revină instituției corespunzătoare și nu să fie pusă automat în sarcina beneficiarului.

Motivul declarației a fost o publicație a unei mame a unui copil cu dizabilități, care a relatat că a fost chemată la Casa Națională de Asigurări Sociale pentru a semna un protocol de recuperare a aproape 60.000 de lei. Potrivit femeii, timp de mai mulți ani copilului său i s-a calculat eronat o pensie mai mare decât cea cuvenită, iar acum autoritățile intenționează să rețină până la 30% din pensia lunară pentru a recupera suma plătită în plus.

Mama susține că pensia copilului este de aproximativ 2.400 de lei pe lună și consideră că astfel de rețineri vor reprezenta o lovitură financiară serioasă pentru familie.

Sursă
omniapres
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