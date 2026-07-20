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moldova1.md logomoldova1
20 Iulie 2026, 18:47
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Mama unui adolescent decedat într-un accident a amenajat un parc în memoria fiului său la Anenii Noi

O mamă îndurerată a amenajat în satul Roșcani, raionul Anenii Noi, un parc în memoria fiului său de 17 ani, care a murit într-un accident rutier provocat de un șofer beat.

Mama unui adolescent decedat într-un accident a amenajat un parc în memoria fiului său la Anenii Noi.
Mama unui adolescent decedat într-un accident a amenajat un parc în memoria fiului său la Anenii Noi.

O groapă de gunoi neautorizată din centrul localității a fost transformată în Parcul Memorial „La Dănuț”, în memoria băiatului care a murit în 2021. Mama copilului, Violeta Gorneț, a adunat sute de mii de lei și a unit locuitorii satului pentru a transforma terenul plin de gunoaie într-o zonă de recreere. Acum, tinerii din Roșcani au un loc sigur unde își pot petrece timpul liber, scrie moldova1.md.

„Acest loc este dedicat în primul rând lui Dănuț. Deși el nu mai este fizic aici, sufletul meu îi simte prezența. Aici îi mulțumesc mereu pentru că îmi dă putere, inclusiv pentru crearea parcului „La Dănuț”, mai ales că de aici se deschide o priveliște atât de frumoasă”, a povestit femeia.

Dănuț avea 17 ani și avea vise mari: voia să studieze în Marea Britanie și să fie mereu un sprijin pentru mama lui.

„Domnul nu mi-a permis să cad, ci mi-a dat puterea să fac această faptă minunată. Într-o duminică, prietena lui Dănuț, Anastasia, m-a sunat și mi-a spus: „Tanti Violeta, eu l-am visat pe Duțu. M-am apropiat de el și el mi-a zis - să-i transmiți mămicăi că o iubesc, mă mândresc cu ea și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți'””, a povestit Violeta Gorneț.

În primul rând, Violeta a dorit să dezvolte comunitatea sa. Cu ajutorul donațiilor, a reușit să adune 600.000 de lei. Mai mulți localnici au ajutat-o, de asemenea, la amenajarea parcului.

„Era o adevărată râpă unde oamenii aruncau orice. Am făcut cel mai mic lucru pe care îl puteam face pentru Violeta și pentru acest parc minunat. Aici s-a investit în primul rând suflet, bani, putere, dar mai presus de toate — suflet”, a spus locuitoarea satului Marina Reu.

Astăzi, femeia spune că parcul a devenit nu doar un omagiu adus fiului ei, ci și o amintire pentru toți părinții și copiii să prețuiască timpul petrecut împreună.

„Niciodată nu m-am gândit că va trebui să trec printr-o asemenea tragedie. Vreau să le spun părinților și copiilor: spuneți-vă cât de mult vă iubiți, pentru că ceea ce dai, aceea primești”, spune Violeta Gorneț.

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