Mama minorului învinuit de omor la Sudarca cere o pedeapsă mai blândă pentru fiul său.

Ceea ce trebuia să fie o seară petrecută între prieteni s-a încheiat cu o tragedie.

Mama adolescentului de 16 ani din satul Sudarca, raionul Dondușeni, vine cu noi detalii despre cazul fiului său, cercetat într-un dosar penal, fiind învinuit de omor intenționat săvârșit asupra unui băiat de 15 ani, scrie stiri.md.

Mariana Ițco spune că îi pare rău atât pentru familia victimei, cât și pentru propriul copil și susține că acesta nu și-a dorit niciodată un asemenea deznodământ.

„Îmi pare rău de ce s-a întâmplat. Și de băiatul decedat, și de băiatul meu. Când am fost la el, mi-a zis: „Mamă, eu nu am vrut asta””, povestește Mariana Ițco, mama adolescentului învinuit.

În platoul „Life MD Documentary”, femeia în vârstă de 36 de ani, mamă a șase copii, spune că în ultima perioadă observase schimbări în comportamentul fiului său. În noaptea tragediei, acesta ar fi ajuns acasă vizibil speriat și i-ar fi povestit cele întâmplate.

„El nu știe cum s-a întâmplat. El nu s-a așteptat la asta”, afirmă femeia.

Mariana susține că fiul său cooperează cu anchetatorii și că imediat după incident a indicat locul în care s-a produs tragedia. Ea consideră că încadrarea juridică drept omor intenționat nu reflectă cele întâmplate și invocă faptul că adolescentul a fost cel care a apelat la Serviciul 112 pentru a solicita o ambulanță.

Potrivit declarațiilor minorului, în seara de 17 aprilie s-a întâlnit cu victima în centrul localității. Din cauza vremii reci, cei doi s-au adăpostit într-o clădire părăsită, unde au consumat alcool. Ulterior au mers în vizită la un consătean, au împrumutat câțiva litri de vin și s-au întors în clădirea abandonată.

Conform versiunii adolescentului de 16 ani, conflictul ar fi izbucnit după un schimb de replici. Acesta susține că victima i-ar fi adresat cuvinte jignitoare, inclusiv la adresa părinților săi, iar ulterior l-ar fi lovit și ar fi încercat să-l sugrume. În încercarea de a se apăra, spune băiatul, a luat o piatră și l-a lovit pe minorul de 15 ani.

După incident, făptașul ar fi sunat la 112 și ar fi cerut intervenția unei ambulanțe pentru prietenul său. Echipajele medicale și polițiștii, când au ajuns la fața locului, au putut doar să constate decesul adolescentului.

Mama băiatului învinuit afirmă că între cei doi nu existaseră anterior conflicte și că totul ar fi pornit de la un schimb de replici în timp ce consumau alcool.

„Au stat împreună. Nu știu... A început ceva de la o prostie. Băiatul decedat i-a spus ceva băiatului meu, iar el i-a spus să-și dea seama la vorbe și să nu se lege de părinți”, relatează femeia, susținând că victima consumase mai mult alcool decât fiul său.

După deces, Mariana spune că a încercat să ia legătura cu familia lui Dumitru, băiatul decedat, pentru a oferi ajutor la organizarea funeraliilor. Inițiativa însă sa ar fi fost refuzată.

„Ea a zis: „Și cu ce o să te ajute asta?””, povestește femeia.

De cealaltă parte, părinții adolescentului decedat resping versiunea prezentată de familia învinuitului. Tatăl victimei afirmă că băiatul de 16 ani ar fi avut o influență negativă asupra fiului său și că nu este pregătit să îl ierte.

La fel și mama adolescentului decedat declară că va solicita pedeapsa maximă pentru cel pe care îl consideră responsabil de moartea copilului său.

Potrivit unor localnici, adolescentul învinuit ar mai fi fost implicat anterior în alte conflicte și ar fi fost cercetat pentru furtul unor automobile, fapte care, potrivit acestora, ar fi fost comise împreună cu prietenul său decedat.

Inițial, cauza era examinată sub o altă încadrare juridică, însă în prezent adolescentul este cercetat pentru omor intenționat. Avocații susțin că această încadrare poate fi modificată de instanța de judecată, în funcție de probele administrate, de circumstanțele producerii incidentului și de concluziile expertizelor.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, minorul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Mama acestuia spune că regretă profund tragedia și cere ca fiul său să fie cercetat în arest la domiciliu.

„Eu vreau să zic că îmi pare rău”, mărturisește femeia.

Reamintim că tragedia a avut loc în noaptea de 17 aprilie. În aceeași noapte, acuzatul a fost reținut și se află în custodia Poliției.