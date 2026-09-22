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realitatea.md logorealitatea
22 Septembrie 2026, 07:18
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Maia Sandu: Implementarea sistemului MD-Alert, care ne costă 5 milioane euro, mai durează

Implementarea sistemului MD-Alert costă 5 milioane de euro și încă mai durează, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul conferinței de presă susținute în urma ședinței Consiliului Național de Securitate.

Maia Sandu: Implementarea sistemului MD-Alert, care ne costă 5 milioane euro, mai durează.
Maia Sandu: Implementarea sistemului MD-Alert, care ne costă 5 milioane euro, mai durează.

Acest lucru a fost declarat de președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă susținute în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate.

Potrivit șefei statului, până la lansarea sistemului, autoritățile trebuie să stabilească modalități alternative de avertizare operativă a populației în situații de criză, inclusiv prin utilizarea instrumentelor digitale, scrie realitatea.md.

„Republica Moldova va continua să își dezvolte capacitățile de apărare, să protejeze libertățile câștigate, viitorul pașnic și cetățenii. De asemenea, vom stabili modalități de avertizare a populației în situații de criză până când sistemul MD-Alert va deveni funcțional. Implementarea acestui sistem, al cărui cost se ridică la 5 milioane de euro, mai necesită timp până la finalizare. De aceea, am solicitat instituțiilor să identifice metode alternative de informare operativă, inclusiv digitale”, a declarat președinta.

Amintim că în Moldova se preconizează instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Acest lucru a fost declarat, în cadrul unei conferințe de presă, de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

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