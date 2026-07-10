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studio-l.online logostudio-l
10 Iulie 2026, 10:41
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Mai mulți moldoveni au lucrat luni întregi pe un șantier în Europa, dar nu și-au primit salariul

Câțiva locuitori ai raionului Căușeni au declarat că au fost victime ale unei escrocherii după ce au lucrat pe șantiere în Luxemburg și Germania.

Mai mulți moldoveni au lucrat luni întregi pe un șantier în Europa, dar nu și-au primit salariul.
Mai mulți moldoveni au lucrat luni întregi pe un șantier în Europa, dar nu și-au primit salariul.

Aceștia au muncit în străinătate între trei și șase luni, însă nu și-au primit salariul promis.

Bărbații susțin că organizatorul călătoriei a fost un locuitor al satului Popeasca din raionul Ștefan-Vodă. Jurnaliștii nu au reușit să obțină un comentariu de la acesta, informează Studio-L.

Locuitorul satului Săiți, Vasile Musteață, a povestit că a lucrat toată viața în construcții peste hotare. Primăvara anului trecut, un consătean i-a propus să meargă la muncă în Luxemburg. La sosirea lucrătorilor, un bărbat din satul Popeasca i-a întâmpinat și le-a asigurat cazare și muncă.

Potrivit lui Musteață, timp de trei luni a lucrat împreună cu un grup de cetățeni moldoveni pe un șantier de construcții, însă nu a primit niciun ban pentru munca prestată.

Printre muncitori făcea parte și un locuitor al satului Baccealia, Sergiu Gribeniuc. Acesta a spus că a decis să plece la muncă după ce fiica sa a fost admisă la Universitatea de Medicină, pentru a-i putea plăti studiile.

Bărbații afirmă că alți locuitori din diferite raioane ale Moldovei au lucrat împreună cu ei, însă niciunul nu a primit salariu. Ei recunosc că una dintre principalele greșeli a fost lipsa contractelor de muncă semnate.

După încheierea lucrărilor din Luxemburg, o parte dintre muncitori, după cum spun ei, au plecat în Germania sub conducerea aceleiași persoane. Suma totală a datoriei, susțin victimele, este de aproximativ 14.000 de euro.

Toate încercările de a contacta presupusul angajator au fost fără succes.

Victimele au depus deja o plângere la Poliție și speră că organele de drept vor investiga circumstanțele incidentului și vor ajuta la recuperarea banilor câștigați.

Sursă
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