Mai mulți cetățeni străini lucrau ilegal pe un șantier din Chișinău.

Ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au desfășurat acțiuni de control pe un șantier de construcții din municipiul Chișinău, în urma căruia au fost depistați 16 cetățeni străini.

11 dintre ei lucrau fără drept de muncă, iar alți cinci au fost sancționați administrativ, transmite realitatea.md.

Potrivit informațiilor oferite de instituție, șase cetățeni din Tadjikistan și cinci din Uzbekistan desfășurau activitate profesională fără permisiunea și documentele necesare. În privința lor au fost emise decizii de returnare, precum și interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de trei ani.

Alți cinci cetățeni din Azerbaidjan au fost amendați pentru lipsa permisului de ședere asupra lor.

În cadrul Inspectoratului General pentru Migrație s-a menționat că va fi sancționat și angajatorul care a angajat ilegal cetățeni străini. De asemenea, materialele verificării vor fi înaintate către alte autorități competente pentru stabilirea eventualelor încălcări ale legislației.