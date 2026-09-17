Mai mulți angajați de La Hidrocentrala Costești primesc un spor de 50% la salariu, inclusiv femeia de serviciu.

O treime dintre angajații Nodului Hidroenergetic Costești primesc peste 50.000 de lei net pe lună.

Este vorba despre nouă dintre cei 27 de angajați ai întreprinderii de stat, potrivit raportului Guvernului privind cele mai mari salarii din companiile de stat. Totuși, cel mai bine plătit angajat nu este directorul. Inginerul-șef și contabila primesc fiecare peste 80 de mii de lei pe lună — mai mult decât administratorul întreprinderii, Igor Cibotaru, relatează tv8.md.

Alți șapte angajați primesc salarii de peste 50 de mii de lei. Cei mai mulți dintre ei sunt specialiști în domeniul energetic: ingineri și dispeceri ai centralei electrice, precum și o angajată din departamentul de resurse umane și protecția muncii.

— Avem un colectiv mic, de 26 de angajați, însă volumul de muncă este foarte mare. Pe lângă faptul că contabilitatea gestionează fluxurile financiare, aceasta răspunde și de raportare. Rapoartele sunt prezentate instituțiilor de stat, în fața cărora suntem obligați să raportăm totul. Orice greșeală, orice virgulă pusă unde nu trebuie are consecințe catastrofale, aș spune, inclusiv financiare. Pot fi amenzi, penalități.

— Dar acest lucru îl face orice contabil la orice întreprindere — atât privată, cât și de stat. El răspunde pentru cifrele pe care le indică în rapoarte.

— Sunt de acord cu dumneavoastră, însă volumul de muncă pe care îl efectuează contabila noastră este prea mare. În plus, i se ia în calcul vechimea în muncă. Contabila întreprinderii lucrează de mai mult timp decât mine, de când am fost numit administrator în 2021.

Sporuri de 50% pentru muncă suplimentară

În plus, câțiva angajați ai întreprinderii primesc sporuri de 50% la salariu pentru munca ce, chipurile, nu intră în atribuțiile lor de serviciu sau pentru muncă peste normă. Printre ei se numără angajatul care se ocupă de pagina web a întreprinderii. Totodată, analizând site-ul companiei, jurnaliștii au remarcat că informația publicată acolo nu este actualizată prea frecvent.

„Toate aceste sporuri sunt stabilite în funcție de volumul de muncă efectuat în afara programului de lucru, de exemplu, în cazul paginii web. Nu avem specialist IT la întreprindere. Aș vrea să-l am, dar de unde să-l iau?”, a declarat Igor Cibotaru.

Potrivit lui, unul dintre ingineri și-a asumat administrarea site-ului, iar întreprinderea lucrează în prezent la o nouă versiune a paginii.

— Fiecare inginer trebuie să aibă o adresă de e-mail, care trebuie să fie legată de site, cu terminația „nhe.md”. Acest lucru necesită puțin timp, puțin efort. Până finalizăm toate aceste lucruri, inginerul nostru se ocupă de întreținerea curentă a paginii după necesități — când reușește, când nu reușește. Sunt și unele omisiuni.

— Din câte am observat, pagina web a întreprinderii nu este prea actualizată. Am încercat să găsesc mai multe informații pe site, dar acestea nu sunt publicate acolo.

— Pentru că, deocamdată, este versiunea beta a site-ului.

Sporul de 50% îl primește și femeia de serviciu

Sporul de 50% îl primește și femeia de serviciu a întreprinderii. Directorul susține că aceasta trebuie să întrețină o suprafață mare, inclusiv câteva niveluri ale blocului de producție:

— Ați văzut blocul nostru de producție? Nu are un singur etaj. Mai sunt încă patru etaje sub apă, unde femeia menține curățenia. Ați văzut că în clădire este curat. Avem o singură femeie. Afară este un angajat care se ocupă de trotuare, borduri, frunze. Fizic, nu-mi imaginez cum se poate face față curățeniei pe 5.000 de metri pătrați și într-o clădire administrativă.

— De la bun început, cu femeia de serviciu a fost încheiat un contract individual de muncă. De ce nu se poate stabili direct în contract un salariu mai mare pentru volumul de muncă pe care îl efectuează, în loc să se adauge ulterior diverse sporuri și prime?

— Toți angajații, cu excepția mea, lucrează în baza contractului colectiv de muncă. Nu pot încheia un contract separat cu angajații.

Cheltuielile pentru prime la Nodul Hidroenergetic Costești s-au triplat

Nodul Hidroenergetic Costești le plătește angajaților toate primele și le oferă ajutor material pentru concedii din „Fondul de Consum”, creat la întreprindere. În ultimii ani, acesta a crescut semnificativ. Dacă în 2023 din acest fond au fost cheltuiți pentru prime mai puțin de jumătate de milion de lei, atunci în următorii doi ani suma s-a triplat, iar în anul curent pentru primele angajaților au fost deja cheltuiți aproape două milioane de lei.

„Acest fond este stabilit în funcție de profit. Cu cât profitul întreprinderii este mai mare, cu atât pot fi mai mari alocările în acest fond. Primele sunt strict legate de salarii. Salariul crește anual din cauza faptului că mărimea salariului minim pe economie este majorată prin hotărâre de Guvern, respectiv, cresc și primele”, a explicat Cibotaru.