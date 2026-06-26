Mai multe corturi anticaniculă vor fi instalate în Moldova: Recomandările IGSU pentru siguranța populației.

În contextul caniculei prognozate în Republica Moldova pentru perioada 28 iunie – 1 iulie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va instala corturi speciale anticaniculă în cele mai vulnerabile zone.

Acolo, oamenii vor putea să se adăpostească de soarele arzător, să primească apă potabilă și, la nevoie, primul ajutor medical calificat, transmite rupor.md.

Potrivit meteorologilor, pe teritoriul țării au fost emise Coduri Galben, Portocaliu și Roșu de pericol meteorologic. În funcție de regiune, temperaturile vor ajunge la +33...+41°C.

În contextul caniculei extreme, salvatorii recomandă populației să evite, pe cât posibil, ieșirile în aer liber și efortul fizic intens în intervalul 11:00–18:00. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să consume mai multă apă și să evite alcoolul, care favorizează deshidratarea și amplifică efectele negative ale temperaturilor ridicate.

Totodată, se recomandă purtarea hainelor lejere, în culori deschise, folosirea pălăriilor sau a chipiurilor și, sub nicio formă, să nu fie lăsați copii, persoanele în vârstă sau animalele de companie în automobile parcate, nici măcar pentru o perioadă scurtă.

IGSU avertizează că, în perioadele de caniculă, crește considerabil riscul izbucnirii incendiilor de vegetație. Salvatorii îndeamnă populația să nu aprindă focul în spații deschise, în special în apropierea vegetației uscate, și să nu arunce mucuri de țigară nestinse pe câmpuri sau în zone cu iarbă uscată.

În plus, scăldatul este recomandat doar în locuri special amenajate și supravegheate. Este interzisă intrarea în apă după consumul de alcool sau după o expunere îndelungată la soare. Părinții sunt rugați să nu lase copiii nesupravegheați în apropierea bazinelor acvatice.

În cazul unor situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.