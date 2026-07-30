Mai multe cadre și finanțare, alocate Consiliului pentru Egalitate.

Parlamentul a aprobat în prima lectură creșterea numărului maxim al aparatului administrativ al Consiliului pentru Egalitate cu trei posturi, până la 36 de angajați.

Implementarea acestei măsuri va necesita cheltuieli suplimentare de aproximativ 400 mii lei pe an. Fondurile vor fi alocate din bugetul anual al instituției pentru asigurarea funcționării noilor posturi create în legătură cu extinderea atribuțiilor Consiliului, prevăzute de legislație, informează logos-press.md.

În structura instituției vor fi create două posturi de consultanți și un post de consultant principal. Necesitatea majorării efectivului este legată de noile atribuții încredințate Consiliului pentru egalitate în cadrul implementării legislației privind libera circulație și ședere pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor Uniunii Europene și membrilor familiilor acestora.

Proiectul de lege urmărește alinierea bazei juridice naționale în domeniul prevenirii și combaterii discriminării la standardele europene. Documentul prevede extinderea listei criteriilor protejate, introducerea unor noi forme de discriminare, consolidarea independenței Consiliului pentru egalitate și îmbunătățirea mecanismelor de control asupra respectării recomandărilor emise de instituție.

Consiliul pentru egalitate subliniază că extinderea atribuțiilor sale trebuie să fie însoțită de resurse suficiente de personal, tehnice și financiare, conform standardelor Uniunii Europene pentru organele care promovează egalitatea.

În ultimii ani, bugetul pentru plata salariilor angajaților a fost: 3,959 milioane lei în 2022, 4,473 milioane lei în 2023, 5,89 milioane lei în 2024 și 5,697 milioane lei în 2025.