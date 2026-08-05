MAE schimbă regulile de acreditare a jurnaliștilor străini.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat demararea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului de acreditare a jurnaliștilor străini în Republica Moldova.

După cum precizează instituția, noul act normativ are drept scop actualizarea, perfecționarea și simplificarea procedurii de acreditare a jurnaliștilor străini, inclusiv a celor care activează în regim de freelanceri, transmite logos-pres.md.

Proiectul a fost supus dezbaterilor publice în perioada 4-18 august 2026. În prezent, MAE nu a prezentat detalii concrete privind modificările care vor fi prevăzute de noul regulament.

În prezent, acreditarea jurnaliștilor străini se realizează în baza unui regulament aprobat încă în 1995. Documentul stabilește o procedură simplă, care prevede depunerea unei cereri de acreditare din partea unei organizații media, completarea de către jurnalist a unui chestionar, prezentarea unei scurte biografii, a unei fotografii, a unei copii a pașaportului și a legitimației de jurnalist.

Reamintit că, în luna mai a acestui an, MAE a fost în centrul unui scandal din cauza refuzului de a elibera acreditări posturilor de televiziune georgiene Imedi TV, Rustavi 2 și PosTV pentru a reflecta cea de-a 135-a sesiune a Comitetului miniștrilor Consiliului Europei, desfășurată la Chișinău. Decizia a stârnit critici din partea autorităților de la Tbilisi.

Situația a avut loc pe fondul unui alt scandal legat de Imedi TV în Parlamentul European, unde postului de televiziune i s-a interzis accesul în clădire pentru un an.